Reklamirala krem sir, svi joj se smeju zbog frizure

Jedna žena želela je samo da preporuči krem sir, ali internet se zakačio za nešto sasvim drugo. Umesto proizvoda, glavna zvezda videa postala je njena ogromna, savršeno oblikovana frizura, koja je privukla pažnju miliona ljudi.

Recenzija u senci frizure

Dženet Mari objavila je video u kojem hvali svoju omiljenu marku krem sira. Snimak je započela rečima: "Ja sam iz Njujorka", ali je njena recenzija sira ubrzo pala u drugi plan jer gledaoci nisu mogli da skrenu pogled sa njene kose. Video, objavljen 22. januara, brzo je postao viralan i prikupio 3.8 miliona pregleda i više od 10.500 komentara. Ljudi su bili oduševljeni njenim moćnim bobom, a jedan komentator je napisao da izgleda kao gotovo savršen krug.

Frizura je postala internet hit

Nije iznenađujuće što se većina komentara uopšte nije bavila krem sirom. Ljudi su uglavnom komentarisali kosu.

"Stvarno me zanima, kako dobiješ takvu kosu? Takođe, izvini, ali ništa što si rekla nisam čuo", "Kunem se, mislio sam da će ovaj video biti o tome kako dobiti volumen u kosi", "Apsolutno ništa nisam čuo, zato i čitam komentare", "To više nije bob, to je Robert", "Draga, ma pusti krem sir. Reci ti nama koji lak za kosu koristiš", neki su od komentara u nizu.

Dženet se oglasila i zahvalila svima

Dženet Mari se na lavinu reakcija osvrnula u videu koji je objavila 24. januara.

"Moram da vam kažem, umirala sam od smeha čitajući komentare ispod mog videa o krem siru. Neki su moju frizuru uporedili sa kacigom. Šta to uopšte znači? Ali bukvalno sam se glasno smejala", rekla je a zatim pozvala ljude da dele video kako bi skupila još pratilaca.

"Ako skupim 5.000 pratilaca, snimiću video o frizuri. Pokazaću vam kako se pravi," obećala je.

Obećanje je ispunjeno: stigao je i tutorijal

Dženet je veoma brzo premašila cilj od 5.000 pratilaca, a njen profil trenutno broji više od 15.000 pratilaca. U trominutnom videu, objavljenom 26. januara, pokazala je kako postiže svoju prepoznatljivu, voluminoznu frizuru.

