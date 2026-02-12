Amber Luk na sebi ima 600 tetovaža, a istetovirala je i očne jabučice

Amber Lukiz Brizbejna, danas poznata kao „devojka zmaj“, priznala je da je pre svojih estetskih intervencija bila obična devojka, tzv. „plain Jane“. Njene tretmane uključuju čak i ubrizgavanje plave boje u očne jabučice, zbog čega je, kako tvrdi, bila slepa tri nedelje.

Amber, koja koristi umetničko ime Blue Eyes White Dragon, otkrila je i da su joj tetovaže na licu ograničile mogućnosti zaposlenja, ali da to nije zaustavilo njenu transformaciju.

Polgedajte u galeriji fotografije Amber Luk:

1/8 Vidi galeriju Amber Luk sa preko 600 tetovaža i modifikacija Foto: @ambslukefanpage/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Ekstremne intervencije koje je Amber prošla

29-godišnja manekenka prošla je kroz niz zahvata: povećanje grudi, filere za obraze i usne, umetke u ušima, brazilski lifting zadnjice, a tu je i podeljen jezik, među brojnim drugim modifikacijama.

Na Instagramu je podelila stare fotografije sebe, bez ikakvih tetovaža na licu, dok je na njima smeškala kamerama. Amber je otkrila da je tetovaže počela da dobija kao tinejdžerka, a jednu fotografiju podelila je sa 20 godina, pre nego što su joj lice i vrat prekrile tetovaže.

– „Shvatila sam sa 20 godina da bez obzira šta radim – društvo će me osuditi. Nisam mogla nikoga da zadovoljim, pa sam odlučila da uzmem svoju moć u svoje ruke“, napisala je Amber.

– „Htela sam da izrazim sebe, ali nisam bila zadovoljna svojim izgledom. Da li sada zažaljujem? Ne. Sve se dešava s razlogom, ponekad tek kasnije shvatimo zašto.“

Amber Luk sa preko 600 tetovaža i modifikacija Foto: printscreen/instagram/amberluke.666

Planovi za uklanjanje tetovaža sa lica

Iako je postala poznata po svojim više od 600 tetovaža, Amber je otkrila da neke od njih više neće zadržati.

– „Avgust je 2025. i trenutno uklanjam svih 36 tetovaža sa lica – uglavnom zato što sam tokom godina gubila i dobijala na težini… tetovaže su sada deformisane i poluizbledele“, priznala je manekenka.

Amber se pojavila i u medijima kako bi govorila o svojim modifikacijama, uključujući brušenje zuba i postavljanje zlatnih fangs-a, a među najbolešnijim zahvatima navodi plave oči.

Amber Luk je čak i oči istetovirala Foto: printscreen/instagram/amberluke.666

– „Bukvalno ti ubrizgavaju boju u oko špricem. Radi se četiri puta po oku. Nekome drže oko otvoreno dok drugi ubrizgavaju. Nije urađeno kako treba, ušao je previše duboko. Bilo je užasno bolno“, objasnila je Amber za Studio 10.

Takođe, podeljen jezik je bio jedan od najstrašnijih zahvata, koji je morala da ponovi zbog ožiljnog tkiva.

– „Doživela sam toliko šokova da sam imala napade, a nisam epileptična“, dodala je Amber.

– „Sve ovo što sam prošla učinilo me je izuzetno otpornom i snažnom.“

Pogledajte u galeriji kako je Amber izgledala pre:

1/6 Vidi galeriju Amber Luk pre tetovaža Foto: @ambslukefanpage/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia, printscreen/instagram/amberluke.666

Pravni problemi u prošlosti

Amber je u decembru 2020. priznala krivicu za sedam narkotičkih prekršaja nakon što je policija pretresla njen dom i pronašla zapečaćene kese sa marihuanom i MDMA.

