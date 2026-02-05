Otišao na prvi dejt sa devojkom, ona povela celu porodicu: Pitanje njenog oca i dalje mu zvoni u glavi (Video)
Prvi dejt jednog muškarca sa devojkom koju je upoznao onlajn pretvorio se u bizarnu situaciju kada se, samo nekoliko minuta nakon što su se našli na kafi, za susednim stolom pojavila cela njena porodica. Svoje neobično iskustvo ispričao je korisnik Brajan na TikToku, a njegova priča brzo je postala viralna.
Porodično upoznavanje
Brajan je ispričao kako je dejt počeo kao i mnogi drugi danas - prijatnim razgovorom uz kafu, sa naznakama obostrane simpatije i početnim optimizmom. Ali, nakon samo nekoliko minuta, devojka je prekinula razgovor neobičnom najavom: "Oh, usput, moja porodica je ovde."
"Pomislio sam: "Super, u poseti su joj u gradu, baš zabavno". A ona je na to rekla: "Ne, mislim, tu su, baš ovde" i pokazala iza mojih leđa," prisetio se Brajan.
Kad se okrenuo, ugledao je njenu majku, oca i brata kako sede za stolom udaljenim tek nekoliko metara. Njena majka ubrzo im se pridružila za stolom, a odmah za njom i otac. Nisu pitali za dozvolu, jednostavno su sela.
Ispitivanje i nagli odlazak
"Njena mama je prišla, povukla stolicu i upitala: "Dakle, čime se bavite?", ispričao je Brajan, dodajući kako ga je otac odmah počeo ispitivati o verskim uverenjima i dugoročnim ciljevima, uključujući i pitanje: "Veruje li u Boga."
Brat je, u međuvremenu, samo ćutao i, kako kaže Brajan, "preteći zurio" u njega.
"U jednom trenutku, majka je rekla: "Usput, ako ovo uspe, Božić se obično slavi kod nas". Ako uspe? Pa tek smo 12. minut na dejtu," šaljivo je prokomentrisao mladić.
Na kraju, otac njegove 31-godišnje pratilje dao je znak da je vreme za polazak. Cela porodica je ustala, izgrlila Brajana i otišla, a sa njima je otišla i devojka sa kojom je bio na dejtu.
"Svi su jednostavno zajedno izašli. Ostao sam se da sedim u potpunom šoku i završio kafu“, rekao je.
Kratak, ali intenzivan susret
"Ceo susret trajao je možda 20 minuta, od čega sam 15 proveo sa njenim roditeljima“, izjavio je Brajan za Njuzvik. U videu, 38-godišnjak iz Nešvila zaključio je: "Ostaću zauvek sam."
Reakcije na Brajanovu priču na TikToku bile su mešavina saosećanja i neverice.
"Čekaj, šta? Ovo je bizarno", "Barem su ti odmah svi zajedno pokazali koliko su ludi pa nisi gubio vreme", "Ovo više zvuči kao kult, a ne porodica", neki su od komentara u nizu.
(Kurir.rs/Index)
Pogledajte video: Momak na dejt izveo lutku na naduvavanje