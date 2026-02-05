Otišao na dejt sa devojkom, ona povela celu porodicu

Prvi dejt jednog muškarca sa devojkom koju je upoznao onlajn pretvorio se u bizarnu situaciju kada se, samo nekoliko minuta nakon što su se našli na kafi, za susednim stolom pojavila cela njena porodica. Svoje neobično iskustvo ispričao je korisnik Brajan na TikToku, a njegova priča brzo je postala viralna.

Porodično upoznavanje

Brajan je ispričao kako je dejt počeo kao i mnogi drugi danas - prijatnim razgovorom uz kafu, sa naznakama obostrane simpatije i početnim optimizmom. Ali, nakon samo nekoliko minuta, devojka je prekinula razgovor neobičnom najavom: "Oh, usput, moja porodica je ovde."

"Pomislio sam: "Super, u poseti su joj u gradu, baš zabavno". A ona je na to rekla: "Ne, mislim, tu su, baš ovde" i pokazala iza mojih leđa," prisetio se Brajan.

Kad se okrenuo, ugledao je njenu majku, oca i brata kako sede za stolom udaljenim tek nekoliko metara. Njena majka ubrzo im se pridružila za stolom, a odmah za njom i otac. Nisu pitali za dozvolu, jednostavno su sela.

Ispitivanje i nagli odlazak

"Njena mama je prišla, povukla stolicu i upitala: "Dakle, čime se bavite?", ispričao je Brajan, dodajući kako ga je otac odmah počeo ispitivati o verskim uverenjima i dugoročnim ciljevima, uključujući i pitanje: "Veruje li u Boga."

Brat je, u međuvremenu, samo ćutao i, kako kaže Brajan, "preteći zurio" u njega.

"U jednom trenutku, majka je rekla: "Usput, ako ovo uspe, Božić se obično slavi kod nas". Ako uspe? Pa tek smo 12. minut na dejtu," šaljivo je prokomentrisao mladić.

Otišao na dejt sa devojkom, ona povela celu porodicu Foto: printscreen/tiktok/brianbrister

Na kraju, otac njegove 31-godišnje pratilje dao je znak da je vreme za polazak. Cela porodica je ustala, izgrlila Brajana i otišla, a sa njima je otišla i devojka sa kojom je bio na dejtu.

"Svi su jednostavno zajedno izašli. Ostao sam se da sedim u potpunom šoku i završio kafu“, rekao je.

Kratak, ali intenzivan susret

"Ceo susret trajao je možda 20 minuta, od čega sam 15 proveo sa njenim roditeljima“, izjavio je Brajan za Njuzvik. U videu, 38-godišnjak iz Nešvila zaključio je: "Ostaću zauvek sam."

Reakcije na Brajanovu priču na TikToku bile su mešavina saosećanja i neverice.

"Čekaj, šta? Ovo je bizarno", "Barem su ti odmah svi zajedno pokazali koliko su ludi pa nisi gubio vreme", "Ovo više zvuči kao kult, a ne porodica", neki su od komentara u nizu.

