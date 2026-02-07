Slušaj vest

Jedna zaposlena žena požalila se da se osećala pod pritiskom nakon što je odbila poziv na večeru, jer bi zbog toga morala satima čekati nakon završetka radnog vremena. Svoju priču podelila je na Redditu, gde je izazvala raspravu o tome da li su njeni prijatelji bili nerealni.

Poziv prijatelja i razlog odbijanja

Korisnica Reddita opisala je kako su je prijatelji koji ne žive u njenom gradu pozvali na večeru u petak u 19:30. Objasnila je da se njena kancelarija petkom zatvara u 16 sati i svi zaposleni tada moraju napustiti zgradu. Ostanak u poslovnom prostoru nije bio moguć jer osoba koja poslednja izlazi uključuje alarm.

Predlozi koje je odbila

Prema rečima autorke objave, jedna od prijateljica predložila je nekoliko rešenja nakon što joj je rekla da joj vreme ne odgovara. Među predlozima je bilo da ostane na poslu još tri i po sata, da ode kući pa se kasnije vrati u grad ili da njen suprug dođe po nju autom i pridruži im se. Svaku od tih opcija žena je odbacila kao nepraktičnu i iscrpljujuću.

Ostalim korisnicima Reddita prepričala je razgovor s prijateljicom: "Pitala me je šta bih radila toliko dugo, a ja sam joj odgovorila: "Ne znam - otišla u kupovinu? Obišla par galerija? Glumila turistkinju u svom gradu? Ništa od toga mi se ne da jer sam umorna."

Reakcije zajednice na Redditu

Njena objava potakla je više od 300 komentara korisnika Reddita, koji su raspravljali o tome da li je nerealno postupila. Mnogi su stali na njenu stranu.

"Svi tvoji razlozi da ne ideš potpuno su valjani i u redu je da je to tvoj odgovor", "Ona je naporna. Razumem želju da se vidiš sa prijateljima, ali sebično je tražiti od nekoga ko je radio ceo dan da čeka ne samo sat vremena, nego više od tri i po sata nakon posla", "Ne, hvala na pozivu, možda neki drugi put. I to je to", neki su od komentara, a autorka objave složila se s komentarima:

"I ja tako mislim. Čekati tri i po sata je veliki zahtev. Ionako sam odsutna od kuće 12 sati kad je dobar dan."

