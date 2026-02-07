Otišao 3 minuta ranije s posla, šefica mu odmah poslala mejl

Imejl menadžerke koja je zaposlenom zamerila jer je s posla otišao svega tri minuta ranije proširio se internetom i izazvao žestoku raspravu. Pasivno-agresivna poruka, objavljena na Reditu, mnogima je poslužila kao primer lošeg vođstva i preteranog "gledanja na sat".

U poruci upućenoj zaposlenom Rajanu,menadžerka mu nudi nekoliko opcija kako bi "nadoknadio" tri minuta - na primer kraćom pauzom za ručak ili ostankom na poslu nekoliko minuta duže nekog drugog dana.

Šta je pisalo u spornom imejlu?

Menadžerka, potpisana kao Šeron, imejl je naslovila pomalo optužujućim pitanjem: "Da li ste juče otišli ranije?"

U nastavku piše kako je primetila da je Rajan s posla otišao u 16:57 i dodaje da, iako ceni njegov trud, "treba biti fer prema ostatku tima koji ostaje do kraja radnog dana". Predložila mu je da tu razliku nadoknadi tako što će ubuduće skratiti pauzu za ručak ili da, na primer, sledeći put ode s posla u 17:03. Poruku je zaključila savetom da "malo pažljivije pazi na sat" i dobro poznatom, ali u ovom kontekstu mnogima iritantnom rečenicom: "Mi smo tim!"

"Ovo ne može biti stvarno"

Objava je u kratkom roku prikupila hiljade komentara, a velika većina korisnika osudila je potez menadžerke kao "sitničav, zastareo i kontraproduktivan". Neki su ga nazvali "poremećenim", dok su drugi istakli da je reč o školskom primeru lošeg vođstva.

"Ništa ne uništava motivaciju i ne podstiče gledanje na sat više od ovakvog nivoa sitničavosti", "Ovo ne može biti stvarno", "Moj kolega je dobio opomenu jer je na isti način otišao nekoliko minuta ranije", neki su od komentara u nizu.

Saveti i crni humor

Mnogi su Rajanu savetovali da ovakve poruke pažljivo čuva kao potencijalni pisani dokaz u slučaju budućih problema ili otkaza. Neki su otišli i korak dalje.

"Ovo je definicija noćne more. Dajte otkaz i nemojte se osvrtati", poručio je jedan komentator, a drugi se našalio da bi odgovorio jednako sitničavo - podsetio bi šeficu na sve neplaćene prekovremene sate i najavio da će ih ubuduće precizno beležiti kako bi bio siguran da su mu plaćeni.

Oglasila se i stručnjakinja

Slučaj je komentarisala i savetnica za ljudske resurse Margaret Gudi, koja je za Njuz.com.au izjavila da slanje ovakvog imejla bez prethodnog razgovora sa zaposlenim nije dobra praksa.

"Menadžerka nema uvid u širi kontekst - ne zna zašto je zaposleni otišao ranije, niti zna da li inače ostaje duže ili povremeno ulaže dodatno vreme. To nije kvalitetno upravljanje, a ako bi se ovakve poruke ponavljale, mogle bi se smatrati i oblikom uznemiravanja", objasnila je Gudi i upozorila da stalno praćenje minuta može imati suprotan efekat od željenog.

"Takvo ponašanje obeshrabruje zaposlene da ulože dodatni napor - na primer, da ostanu pet ili deset minuta duže kako bi završili posao."

Prema njenom mišljenju, Rajan bi trebalo da odgovori na imejl i objasni razloge ranijeg odlaska, ali naglašava da zdravo radno okruženje mora da počiva na poverenju.

"Zaposleni najbolje funkcionišu kada imaju određeni nivo autonomije. Ako im verujete da će obaviti svoj posao, onda je u redu ako ponekad moraju da odu nekoliko minuta ranije", zaključila je.

