Snimak neobične situacije na Tajlandu proširio se internetom nakon što je grupa turista greškom upala na sahranu, misleći da su došli u restoran da jedu. Događaj se odigrao 31. januara u pokrajini Nakon Si Tamarat, kada je dvoje nemačkih turista, privučeno mirisom hrane, ušlo u prostor u kom se održavalo bdenje, prenosi The Post..

Jedan od članova ožalošćene porodice, Čarantorn Čaloemkiad, primetio je zbunjeni par kako sedi za stolom i čeka jelovnik, nesvestan da se nalazi usred pogrebne ceremonije. "Prišao sam im, a oni su me pitali da li je ovo restoran ili lokal brze hrane", ispričao je Čaloemkiad.

Objasnio im je da su stigli s obližnje noćne pijace, a da ih je privukao miris hrane koja se pripremala za prisutne. Snimak prikazuje kako par sedi za stolom, očito misleći da su u ugostiteljskom objektu i čekajući posluživanje.

Izvinjenje i poziv na obrok

Nakon što im je pojasnio o čemu se radi, turisti su, kaže, ostali šokirani i počeli su da se izvinjavaju. Međutim, porodica preminulog reagovala je neočekivanom toplinom i ljubaznošću. Sestra pokojnika pozvala je iznenađene turiste da ostanu i pridruže se porodičnom obroku.

Poslužili su im hladno mleko i pržene uštipke. Gosti su se zahvalili na gostoprimstvu i ubrzo napustili prostor. Ovakva zabuna i nije tako neobična, budući da tajlandske pogrebne svečanosti često traju danima i uključuju bogatu ugostiteljsku ponudu za prisutne.

Nisu bili jedini

Neverovatno, ali nemački par nije bio jedini koji se zbunio. Samo dva dana kasnije na isto mesto je stigla grupa holandskih turista i pitala poslužuje li se tamo - koktel.

Porodica ih je, baš kao i prethodne nepozvane goste, srdačno pozvala da im se pridruže. "Bili su oduševljeni tim gestom i rekli su kako su Tajlanđani najljubazniji narod na svetu", zaključio je Čaloemkiad, prenosi Index.hr.

