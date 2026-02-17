Slušaj vest

Jedna fotografija javnog toaleta, navodno iz Mađarske, postala je hit na društvenim mrežama zbog - mera protiv krađe!

Naime, sve što bi se eventualno moglo odneti obezbeđeno je specijalnim žičanim "kavezima".

Nije baš najjasniji zašto bi neko ukrao opremu ovog tipa kakva se ionako ne viđa po privatnim kućama, već prvenstveno u toaletima na javnim mestima poput kafića, kafana, javnih toaleta, firmama...

Ali, s obzirom na to kako je ova oprema obezbeđena, očigledno je da je nekome bila na meti, verovatno više puta.

Pogledajte kako ovo "obezbeđivanje" izgleda.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteŽenaDa li možete da se zarazite u javnom toaletu preko daske WC šolje? Ako stavljate papir ili čučite, stiže upozorenje!
stockphototoiletpaperputonopentoiletseatcoverthetoiletseatwithtissuepaper616457888.jpg
ZanimljivostiDa li biste koristili javni toalet u Japanu? Ceo je od stakla i providan, ali kad zaključate vrata stvar se menja (VIDEO)
Screenshot 2025-01-23 120439.jpg
ZanimljivostiZašto vrata javnog toaleta imaju rupe na vrhu i na dnu: Ne, nije da biste videli da li je zauzet, ne biste verovali čemu služe
profimedia-0374824323.jpg
ZanimljivostiSRBI U ČUDU ZBOG JAVNOG TOALETA SA BALKANA: Pravi šok nastaje kada uđete unutra i pogledate oko sebe "KAKVA JE TO TRAUMA..."
javni-toalet-foto-printscreen-3.jpg

 VIDEO: Kako koristiti javni toalet: 

Kako piškiti u javnom toaletu Izvor: Instagram/dr.marija.ristic