Jedan mladić je neočekivano postao prava zvezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu.

Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, devojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.

Momak je izjurio sa strane, i povratio, dok buduća mlada nije znala šta ju je snašlo.

Pogledajte urnebesnu scenu:



"Ono kad je tvoj verenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobegao i povratio", piše u opisu videa.

Komentari nisu izostali:

"Taj ima da se uneredi na dan venčanja", "Baš lepo, sad će moja devojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cveće? E pa moj povraća zbog mene", samo je delić komentara koji se mogao pročitati.

