Samo trenutak kasnije, nakon što je mlada izgovorila da, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.
hit scena
Prvo je zaprosio, a kad je rekla "da" povratio: Gore mreže zbog urnebesnog snimka prosidbe, evo šta se desilo
Slušaj vest
Jedan mladić je neočekivano postao prava zvezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu.
Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, devojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.
Pogledajte urnebesnu scenu:
"Ono kad je tvoj verenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobegao i povratio", piše u opisu videa.
Komentari nisu izostali:
"Taj ima da se uneredi na dan venčanja", "Baš lepo, sad će moja devojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cveće? E pa moj povraća zbog mene", samo je delić komentara koji se mogao pročitati.
(Kurir.rs/Mondo)
Video: Veridba na meču Partizana i Olimpijakosa
Reaguj
Komentariši