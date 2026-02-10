Slušaj vest

Jedan mladić je neočekivano postao prava zvezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu.
Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, devojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.

Momak je izjurio sa strane, i povratio, dok buduća mlada nije znala šta ju je snašlo.

Pogledajte urnebesnu scenu:


"Ono kad je tvoj verenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobegao i povratio", piše u opisu videa.
Komentari nisu izostali:

"Taj ima da se uneredi na dan venčanja", "Baš lepo, sad će moja devojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cveće? E pa moj povraća zbog mene", samo je delić komentara koji se mogao pročitati.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustiteZanimljivostiOvo su najbolje destinacije na svetu za veridbu: Milioni su glasali, ali Pariz i Ajfelov toranj nisu na listi
Devojka dobija verenički prsten
Ludi svetZaprosio devojku na koncertu, a ona mu priredila hladan tuš koji će pamtiti: Boli koliko je neprijatno
Neuspešna prosidba na koncertu benda Bootleg Rascal
Pop kulturaItalijan za kojim su Srpkinje potpuno poludele staje na ludi kamen: Pobednik Evrovizije zaprosio devojku
Damiano David
ŽenaPostoji razlog zašto se verenički prsten nosi na domalom prstu: Ovo je jedini ispravni način
verenički prsten loren sančez profimedia-1016295863.jpg

 Video: Veridba na meču Partizana i Olimpijakosa

Veridba na meču Partizana i Olimpijakosa Izvor: Kurir