Slušaj vest

Sara Berdž (64) dospela je na naslovne strane pre deset godina nakon što je potrošila vrtoglavih 500.000 funti na čak 27 operacija, uz bezbroj drugih estetskih tretmana, kako bi se transformisala u „ljudsku Barbiku“. Od tada je majka troje dece iz Kembridža izdvojila još 100.000 funti u potrazi za večnom mladošću.

Skandali koji su šokirali javnost

Sara je 2010. izazvala buru reakcija kada je tada 15-godišnjoj ćerki Hani ubrizgala botoks u lice, a još veću kontroverzu podigla je neobičnim poklonom za sedmi rođendan ćerke Popi.

Foto: 7bravoau/tiktok

Govoreći o osudama kojima je bila izložena u emisiji Botched, rekla je:

„Kritikovali su me jer sam svojoj ćerki dala botoks, jer sam plesala oko šipke sa svojom decom.“

Odgovarajući kritičarima, dodala je:

„To je zapravo zabava. Sjajna vežba i više ljudi bi trebalo da zaradi na tome. Kada je Popi imala sedam godina, poklonila sam joj vaučere za plastičnu operaciju. Zar svako dete ne želi vaučere za plastičnu operaciju? Ona želi.“

Sara Berdž Foto: 7bravoau/tiktok

Uprkos osudama, Sara tvrdi da ne vidi ništa sporno u svojim postupcima i objašnjava da je to, po njenom mišljenju, deo savremenog roditeljstva.

„Smatram da je moderno roditeljstvo imati otvoren dijalog sa decom.“

Dala 600.000 funti na estetske zahvate

Promene na svom izgledu počela je da pravi još sa 26 godina, a tokom decenija podvrgla se brojnim zahvatima, smanjenju i podizanju grudi, ugradnji implantata, operaciji nosa „više puta“, kao i liposukciji, zatezanju stomaka i transferu masti.

„Liposukcija, zatezanje stomaka, još liposukcije, transfer masti – apsolutno sve, od glave do pete“, rekla je u intervjuu.

Ukupno je, kako navodi, na estetske zahvate potrošila oko 600.000 funti.

Ćerka izabrala potpuno drugačiji put

Ipak, njena ćerka Popi, koja je sada u ranim dvadesetim, odlučila je da prigrli prirodan izgled i nema nameru da krene majčinim stopama.

Čak je izjavila da bi „mrzela da bude plastična“, dok Sara priznaje da je pomalo ljubomorna na ćerkin izgled.

Nakon što su u javnost dospele informacije o šokantnim poklonima za Popi – uključujući i 7.000 funti za povećanje grudi kao božićni poklon – Sara kaže da je dobijala pretnje smrću i da su je nazivali „najgorom majkom na svetu“.

Ipak, Popi ne osuđuje majku:

„Daleko sam od toga da budem ljubomorna na njen izgled, ona je ljubomorna na moj, jer imam kvalitete koje ona nema. Prirodna sam i prijatno mi je u sopstvenoj koži i naravno, mlada sam!“

Sara, s druge strane, i dalje veruje da je estetska hirurgija oblik osnaživanja.

„Kako ja to vidim, operacija je način da preuzmete kontrolu nad svojim izgledom.

Popi nije opsednuta samo izgledom. Sara je bivša Plejboj zečica i nekadašnja vlasnica svingerskog kluba u Londonu tokom dvehiljaditih.

Danas vreme provodi između Španije i Stratforda na Ejvonu sa suprugom Tonijem (65).