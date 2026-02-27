Slušaj vest

Pariz je navikao na modne ekscese, ali čak i grad koji slavi slobodu izraza ponekad ostane bez reči. Upravo to se dogodilo nakon što je influenserkaKoko Kendal objavila snimak koji je u rekordnom roku izazvao lavinu negativnih reakcija na društvenim mrežama.

Idila u Parizu koja je brzo krenula po zlu

Na snimku koji je objavila na Instagramu, Koko Kendal sedi ispred Ajfelove kule, obučena u laganu letnju haljinu, dok uživa u svežem bagetu na suncu. Scena je u prvi mah delovala kao klasična razglednica iz Pariza, uz romantičan opis:

"Ima li šta bolje od svežeg bageta s pogledom na Ajfelovu kulu po sunčanom danu u Parizu? Kladim se da nema"

Međutim, ono što je usledilo šokiralo je i njene pratioce i slučajne prolaznike u pozadini videa.

"Trik" koji je prešao granicu

U nastavku snimka, Koko se odlučuje na potez koji je mnoge ostavio zatečenima - usred bela dana, na javnom mestu, skida donji veš kako bi njime vezala kosu u rep i pojela baget. Ceo čin snimljen je bez zadrške i objavljen kao deo navodnog "bjuti trenda".

Internet ne prašta: komentari puni osuda

Video je ubrzo prikupio na hiljade komentara, ali umesto pohvala, usledile su oštre kritike. Korisnici društvenih mreža nisu skrivali zgražavanje nad potezom influenserke.

"Očajnička potreba za pažnjom", napisao je jedan korisnik.

"Oni ljudi u pozadini ne veruju", dodao je drugi, aludirajući na zbunjene poglede prolaznika.

Treći komentar glasio je: "Zar danas dostojanstvo više ne postoji?"

Dok su neki branili Koko Kendal tvrdeći da je reč o ličnoj slobodi i performansu, većina se složila da postoje granice između provokacije i neukusa, posebno kada se sadržaj snima na javnom mestu i deli milionima ljudi.

Ovaj slučaj još jednom otvara pitanje - gde se završava kreativni izraz, a gde počinje potreba za šokom po svaku cenu.

