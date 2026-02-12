Slušaj vest

Neretko svedočimo tučama među muškarcima, međutim, izgleda da se ni žene ne libe da urkste pesnice kada dođe do nekih nesporazuma. Jedan takav snimak obišao je svet, posebno jer se na njemu vidi opšti haos koji je nastao, a nije nimalo prijatan za gledanje.

Na snimku se ne vidi kako je problem između dve devojke nastao, već da su nasred ulice ušle u fizički obračun. Prvo su počele da jedna drugu gađaju, naizgled nekom hranom ili flašicama, uz mnogo vike i uvreda. Ubrzo im pritrčavaju momci pokušavajući da ih smire i razdvoje pre nego što nastane još veći problem.

Međutim, umesto smirivanja situacije, i dvojica muškaraca počinju da se tuku te nastaje opšti metež dok prolaznici koji su se tu zadesili nisu uspeli da ih razvode i nekako smire ovu užasnu situaciju. Dobro je da niko od njih nije teže povređen te se sve iole dobro završilo.

Ovaj video je postao viralan, te šerovan na svim platfomama od Fejsbuka, Tvitera, do Jutjuba i Redita.

"Momak u beloj majici uopšte nije želeo sukob, čak ni nakon što je tip u crvenoj majici („Big Cat“) udario i devojku i njega", jedan je od komentara, na koji se drugi nastavio:

"Ruku na srce, ta dva udarca delovala su kao scena iz noćne more – bacaš najjače krošee, a oni kao da nemaju apsolutno nikakav efekat", dodao je drugi, ljudi su u komentarima dalje pokušavali da shvate kako je došlo do problema ali čini se bezuspešno.