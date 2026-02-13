Slušaj vest

Bakšiš od samo jednog dolara (0.85 evra) izazvala je neočekivanu reakciju u jednom američkom kafiću. Iako je jedna gošća ostavila 20% na račun za kafu od pet dolara (4.25 evra), šankerka je naglas, pred ostalim gostima, sarkastično komentarisala njen gest. Žena je svoje iskustvo podelila na Redditu:

"Svratila sam u kafić koji često posećujem (toliko često da znaju moje ime) i naručila piće. Nisam ostavila bakšiš prilikom plaćanja karticom, ali sam stavila dolar u teglu za bakšiš. Šankerka je to videla, a pretpostavljam i ostatak novca u mojoj torbici i rekla naglas: "O vau! Ceo dolar! Baš velikodušno! Hvala vam mnogo."

Frustracija zbog preteranog sarkazma

U objavi pod naslovom "Bakšiš od 20% nije bio dovoljan", žena je napisala da nikad nije bila toliko zapanjena. Sarkazam je bio toliko očigledan da je mislila da će šankerka čak pljunuti u njeno piće.

"Ali ozbiljno, zašto bi trebalo da dobije više od jednog dolara za moju kafu od pet dolara? Zašto bi uopšte dobila i jedan dodatni cent? Ona samo obavlja svoj posao - priprema pića. Ovde očigledno nema dobre usluge. Ako ćemo ostavljati bakšiš u kafićima, trebalo bi da ih primaju nakon što popijemo piće, a ne pre", dodala je.

Bakšiš je duboko ukorenjen u američkoj kulturi, ali mnogi korisnici online foruma izražavaju frustraciju zbog sve većeg pritiska da ostavljaju napojnice, čak i tamo gde se to obično ne očekuje.

Reakcije zajednice

U komentarima su mnogi podelili svoja mišljenja.

"Trebala si uzeti taj dolar nazad", "Trebala si otkazati narudžbinu i tražiti povrat novca", "Tražio bih menadžera i rekao mu da pripazi na kafu dok idem da uzmem nazad napojnicu od njegovog nepristojnog zaposlenog", neki su od komentara u nizu.

Žena je odgovorila: "Htela sam, ali nisam imala hrabrosti." Na to joj je drugi korisnik rekao: "I eto ga. Zato se konobari izvlače s ovim glupostima. Kad bi ih se ovako prozvalo i javno ponizilo, bili bi skloniji zadržati sarkazam za sebe i možda bi naučili nešto o zahvalnosti."

Jedan Reddit korisnik je priznao: "Nažalost, postao sam ta osoba i prozivam ih. Dosta mi je pohlepe. Nekad sam davao vrlo velikodušne napojnice. Više ne."

Drugi su komentarisali: "Ako primaju normalne plate kao većina kafića i restorana brze hrane, niste obavezni da im ostavljate napojnicu. To što misle da zaslužuju napojnicu za posluživanje kafe je ludo."

"Mogli bismo jednostavno prestati davati napojnice. Trošak posluživanja gostiju uključen je u cenu hrane i pića. Dosta."

Sistem napojnica u SAD

U SAD-u napojnice nisu zakonski obavezne, ali se očekuju za konobare, barmene, taksiste i hotelsko osoblje, koji često primaju nisku osnovnu platu nadopunjenu napojnicama od kupaca. Iznos napojnice varira u zavisnosti od usluge. 20% se često smatra zlatnim standardom u restoranima, dok se u barovima obično ostavlja 1 dolar po piću, a hotelsko osoblje može očekivati 2–5 dolara dnevno za čišćenje sobe.

