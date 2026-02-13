Slušaj vest

Zamislite kapućino poslužen unutar pečenog pileta. Ne, nije šala - ovaj neobični specijalitet dolazi iz Belorusije, gde je jedan ugostitelj izazvao pravu pometnju na društvenim mrežama jelom koje je nazvao "Kuračino".

Snimak koji je zapalio internet

Video je u rekordnom roku postao viralan i pokrenuo raspravu o tome dokle seže kulinarska kreativnost. Na prvi pogled deluje kao da je kafa sipana direktno u unutrašnjost pečene piletine. Vlasnik restorana, držeći piletinu u rukama, pije napitak kroz slamku i u šali kaže da ima "ukus pilećeg mleka".

Reakcije su bile podeljene - neki su se smejali do suza, drugi su ostali u šoku, dok je trećima sama ideja kapućina u piletini izazvala gađenje.

U pitanju je marketinški trik

Međutim, pažljivijim gledanjem snimka postaje jasno da je reč o triku. Kapućino se zapravo nalazi u providnoj plastičnoj čaši koja je umetnuta unutar pečenog pileta. Kafa i meso nisu u kontaktu, niti dolazi do mešanja ukusa.

Stručnjaci smatraju da je ovakav potez pre svega marketinški nego gastronomski. Cilj je jasan - privući pažnju i postati viralan. U eri TikToka, Instagrama i Jutjuba, granica između kulinarstva i performansa postaje sve tanja. Šokantne prezentacije i spajanje nespojivog sve češće služe kao alat za promociju.

Kuračino - kapućino serviran u pečenom piletu Foto: Printscreen/YouTube/koko_by

Viralnost važnija od ukusa

"Kuračino" je tako postao simbol savremenog digitalnog marketinga u ugostiteljstvu, gde je važnije izazvati reakciju nego ponuditi autentično gastronomsko iskustvo. Dok jedni ovo doživljavaju kao duhovitu šalu, drugi smatraju da je reč o potpunom narušavanju kulinarske tradicije.

