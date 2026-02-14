Slušaj vest

Sa stotinama pratilaca i prosečnom zaradom od 10.000 funti mesečno, karijera Šarlot Divajn na platformi OnlyFans delovala je kao ogroman uspeh. Ipak, iza glamurozne slike krila se duboka nesreća. Danas 22-godišnja Šarlot, koja je otvorila nalog čim je napunila 18 godina, borila se sa zavisnošću i potisnutim traumama iz detinjstva.

Uspon koji je skrivao bol

Već godinu dana nakon što je počela da objavljuje eksplicitan sadržaj, razvila je zavisnost od narkotika. Tokom tri i po godine nastavila je da zarađuje prodajući sadržaj za odrasle, ali je unutrašnja praznina postajala sve veća. Prelomni trenutak dogodio se kada joj se u sećanje vratila potisnuta trauma iz detinjstva.

„Osetila sam mučninu zbog svega što radim“, priznaje. Ubrzo nakon toga ugasila je svoj profil i sve naloge na društvenim mrežama.

Šarlot danas tvrdi da joj je vera pomogla da se očisti od droge i suoči sa traumama. Istovremeno, postala je jedan od najglasnijih kritičara industrije kojoj je i sama pripadala.

Šarlot Divajn Foto: charlottefollowsfaith/instagram

„Sajtovi za odrasle slabe umove muškaraca do te mere da postaju robovi svojih uređaja, tih videa i tih onlajn ‘modela’“, kaže ona.

Smatra da je „odvratno“ to što je društvo normalizovalo da žene postaju onlajn seksualne radnice.

„To je čisto zlo. Uništava brakove i razara harmoniju između muškaraca i žena“, tvrdi.

Prema njenim rečima, pornografija stvara iskrivljenu sliku intimnosti.

„Ono što se prikazuje u pornografiji toliko je udaljeno od stvarne bliskosti i povezanosti. Žene pokušavaju da dostignu tu sliku, da udovolje muškarcima, objektifikuju sebe… Plaše se da nikada neće biti izabrane ili voljene.“

Droga kao beg od stvarnosti

Njena zavisnost počela je nakon preseljenja u Australiju, gde je, kako kaže, prvi put probala ketamin, kokain, MDMA i LSD.

„Kokain je za mene postao problem od prvog dana. Bio je to odnos ljubavi i mržnje“, priznaje.

Iako, kako kaže, nije uživala u osećaju koji joj je pružao, davao joj je „čistu jasnoću i smirenost“ kakvu nije pronalazila nigde drugde.

„Istina je da sam mrzela svoj posao, a droga mi je olakšavala da ga radim“, kaže Šarlot.

Dodaje da joj je kokain pomagao i da smrša u periodu kada se borila sa nesigurnošću zbog izgleda.

Danas je, tvrdi, više od pet meseci potpuno trezna.

Novi početak bez prihoda

Nakon gašenja profila na OnlyFans, Šarlot živi od skromne ušteđevine, koja se gotovo istopila – delom zbog toga što je na drogu trošila i do 200 funti dnevno, ali i zbog visokih troškova stanarine.

Trenutno nema nikakav prihod.

„Otkako sam napustila OnlyFans, nemam novca“, priznaje.

Dane provodi govoreći o svom iskustvu na internetu i posvećena je veri.

„Moj put je bio da izgradim direktan odnos sa Bogom, da sama čitam Bibliju i molim se. Molim se svakog dana.“

Porodica joj nije okrenula leđa

Tokom cele karijere u industriji za odrasle, porodica je ostala uz nju.

„Želeli su da krenem drugim putem. Upozoravali su me da bih jednog dana mogla da zažalim, ali sam bila uporna. Izabrali su da me vole i podrže, umesto da me se odreknu“, zaključuje Šarlot.