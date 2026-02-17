Slušaj vest

U junu prošle godine saobraćajna policija u francuskom departmanu Vokluz, na jugu zemlje, zaustavila je automobil Ferrari Portofino koji se kretao brzinom od 247 kilometara na sat.

Tokom kontrole dokumenata ispostavilo se da je vozač formalno beskućnik, jer nije imao prijavljeno prebivalište. Tvrdio je i da luksuzni automobil, vredan oko 210.000 evra, pripada njegovoj majci.

Policija mu je odmah oduzela vozačku dozvolu i zaplenila vozilo. Muškarac je pritom naveo da nema nikakve prihode i da nije zaposlen.

Logo Ferari Foto: Fluger René / ČTK / Profimedia

Međutim, proverom njegovih navoda utvrđeno je da automobil zapravo pripada porodičnoj firmi za promet nekretnina, kojom je upravljao upravo on. U preduzeću su kao zaposleni ili vlasnici figurirali i njegova majka, brat i sestra, svi sa prebivalištem u susednom departmanu Var.

Ovo otkriće pokrenulo je detaljnu istragu o prihodima i načinu života cele porodice, prenose francuski mediji.

Luksuzan život uz socijalnu pomoć

Istragom je utvrđeno da su članovi porodice godinama varali državu, primajući socijalnu pomoć, dok su u stvarnosti ostvarivali značajne prihode kroz neprijavljeno poslovanje.

Prema navodima francuske žandarmerije, otkrivena je razrađena finansijska šema. Tokom više godina njihova firma ostvarila je prihode veće od 1,6 miliona evra, dok je stil života osumnjičenih bio obeležen kupovinom u luksuznim prodavnicama i putovanjima na prestižne destinacije. Takav način života bio je u potpunoj suprotnosti sa njihovim prijavljenim socijalnim i poreskim statusom.

Ferari Foto: Shutterstock

Hapšenje i zaplene

Pre nekoliko dana specijalne jedinice policije, zajedno sa pripadnicima drugih službi bezbednosti i organa gonjenja, sprovele su akciju u kojoj su članovi porodice uhapšeni.

Tokom pretresa pronađeno je i zaplenjeno gotovo 13.000 evra u gotovini, tri vozila ukupne vrednosti oko 65.000 evra, skoro 67.000 evra na bankovnim računima, luksuzna roba i predmeti poput nakita, satova, obuće i kožne galanterije procenjene vrednosti veće od 170.000 evra, kao i nekretnine vredne više od 600.000 evra. Pronađena je i puška kalibra 22 sa pripadajućom municijom.

Članovi porodice terete se za rad na crno, pranje novca, zloupotrebu sredstava preduzeća i prevaru u vezi sa ostvarivanjem prava na državnu socijalnu pomoć.

Prema navodima portala francuske žandarmerije, državu su oštetili za gotovo 1,8 miliona evra, prenosi "N1".

(Kurir.rs/ Nova S)

