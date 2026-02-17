Slušaj vest

U današnje vreme nije lako pronaći pravu osobu, pa se jedna žena odlučila na prilično neobičan potez. Lisa Katalano (42) iz San Franciska uložila je hiljade dolara u džambo bilborde i oglase na taksijima sa porukom "Oženi me", a na njen poziv javilo se više od 4.000 muškaraca, navodi The California Post.

"Ljudi će biti šokirani koliko sam potrošila. Sigurno ću objaviti pregled troškova kada se sve završi i kada se verim," rekla je Katalano.

Hiljade dolara za reklame širom grada

Kako kaže, najveći deo novca otišao je na džambo bilborde uz autoput 101 između Santa Klare i Južnog San Franciska. Pošto u samom San Francisku nema takvih bilborda, tamo se odlučila za digitalne ekrane na taksijima, kojih je u jednom trenutku bilo dvadesetak. Sa oglasima na taksijima prestala je 1. januara, a reklame su se prikazivale u ciklusima od tridesetak sekundi.

U početku je kampanja obuhvatala desetak lokacija za bilborde, ali se oko oktobra broj smanjio na šest do osam. Za Dan zaljubljenih je, na dva dana, postavila 14 posebnih bilborda sa porukom za Dan zaljubljenih.

Sopstvena veb-stranica i ručna obrada prijava

Osim oglašavanja, Lisa je uložila i u domen i hosting za internet stranicu koju je sama napravila, kao i u promotivne materijale poput vizitkarti, letaka i bedževa. Kupila je i štampač i pokrila troškove papira i mastila kako bi sama odštampala i ručno pregledala hiljade prijava.

"Sve sam radila ručno, sama, bez pomoći", rekla je Lisa, koja je godinama radila u tehnološkoj industriji, a danas radi kao frilenserka i bavi se preprodajom vintidž odeće. U zalivskoj oblasti oko San Franciska, gde su troškovi života i oglašavanja veoma visoki, ceo poduhvat ju je, kaže, koštao hiljade dolara.

Lisa Katalano traži muža preko bilborda Foto: Printscreen/TikTok/marrylisaofficial

Od 4.000 prijava do prvih sastanaka

Nakon što je dobila više od 4000 prijava, Lisa je svaku pročitala i suzila izbor na 50 muškaraca, zatim na 20, a prošle jeseni dogovorila je pet prvih sastanaka. Kaže i da svaki kandidat sa kojim izlazi mora da potpiše ugovor o poverljivosti, kako bi zaštitila i sebe i njih.

Iako još nije ušla u ekskluzivnu vezu, 42-godišnjakinja kaže da uživa u izlascima i upoznavanju novih ljudi. Dan zaljubljenih provela je sa muškarcem sa kojim se viđa oko mesec dana.

