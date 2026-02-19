Slušaj vest

Kanadska transrodna influenserka Adea Danijel krajem prošle godine podvrgla se operaciji uklanjanja rebara kako bi imala što uži struk.

Nekoliko meseci kasnije, na svom TikTok profilu, gde ima 1,7 miliona pratilaca, objavila je video u kojem navodi da je od sopstvenih rebara skuvala supu i potom je popila. Video je sakupio 16,8 miliona pregleda, prenosi Jam Press.

Pred kamerom, noseći postoperativni korset, za koji kaže da je deo procesa oporavka nakon operacije, izvlači kesu sa kostima i govori: „Napravimo koštani bujon od mojih rebara. Ovu kesu sa rebrima nisam otvorila šest meseci.” U sledećem kadru Adea kaže da je pripremila visoko koncentrisani bujon, koji je nekoliko sati stajao u frižideru.

Pogledajte u galeriji kako je Danijel pravila supu od rebara:

Adea Danijel Foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Ima mnogo vitamina i stvarno je dobar za zdravlje”, dodala je influenserka. Nakon što je popila malo bujona, ustvrdila je da ima ukus „kao piletina”. Iako deluje da je reč o satiričnom videu, namenjenom da šokira pratioce, mnogi su joj poverovali. Komentari su bili preplavljeni zabrinutim korisnicima.

„Molim vas, recite mi da ovo nije stvarno!”, piše u jednom od komentara. Drugi su tvrdili da su ljudska rebra veća, pa je nemoguće da su u pitanju njena rebra, već životinjska. Istakli su i da u opisu objave piše: „#comedy”.

Adea Danijel
Adea Danijel Foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Uklanjanje rebara u estetske svrhe veoma je kontroverzna operacija, jer rebra štite vitalne organe i zajedno sa mišićima učestvuju u mehanici disanja. Operacija je zahtevna i većina hirurga odbija da je izvodi jer nosi velike rizike.

