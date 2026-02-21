Slušaj vest

Džem Džons(44) i njen suprug Daz (41) upoznali su se putem Tinder-a 2015. godine i odmah uspostavili snažnu vezu. Venčali su se, osnovali porodicu i 2021. pokrenuli zajednički građevinski biznis.

Međutim, partnerstvo u poslu ubrzo je počelo opterećivati njihov brak. Jem je za Wanderlust Swingers podcast objasnila:

„Počeli smo novi posao i potpuno smo se izgubili u poslovnom životu i stresu, i nismo imali vremena jedno za drugo. Bili smo u lošem periodu i mislili smo da je kraj blizu.“

Džem i Daz su godinama svingeri Foto: jemanddaz2/instagram

Ponovno povezivanje

Par, koji je nakon pet godina veze prvi put probao svingovanje, odlučio je da ponovo uvede tu aktivnost u svoj život. Sada tvrde da im je upravo ta zajednička aktivnost spasila brak.

„Ponovno smo se povezali i rekli: ‘Ovo nam je falilo u životu,’“ kaže Džem, koja je iz Bournemouta u Dorset-u. Daz dodaje da im je prisustvovanje prvom svingerskom događaju događaju po povratku u zajednicu pomoglo da poboljšaju komunikaciju. Razgovaranje o svojim osećanjima u vezi swinging-a otvorilo je dijalog o svemu od roditeljstva do kućnih poslova. Par je ubrzo shvatio da im je ova aktivnost ključna za uživanje u životu zajedno.

Džem pojašnjava da to ne znači samo seks s drugim ljudima, par uživa i u izlascima i zajedničkim datumima.

Pomaganje drugima

Danas par „vraća zajednici“ i pomaže drugim parovima u krevetu, nudeći savete o životu svingera, ako to drugi žele istražiti. Džem, koja je akreditovani kouč, objašnjava: „Želimo ljudima reći – ovo funkcioniše za nas i možda bi funkcionisalo i za vas.“

Međutim, dodaje da parovi ne moraju nužno praktikovati svingeraj. Važno je da postoji komunikacija i razgovor o svojim željama, uključujući i razgovor o fantazijama u spavaćoj sobi. Daz naglašava: „Ovo je putovanje koje treba istražiti – svako ima svoje granice. Ne morate raditi ništa što ne želite.“ Džem zaključuje: „Ključ je da stalno razgovarate o tome.“