U samom srcu Beča, na jednoj od najprometnijih gradskih ulica – Marijahilferštrase – dogodila se scena koja je za kratko vreme obišla društvene mreže.

Austrijski influenser Maks Vajsenbek, poznatiji pod nadimkom @maxobeyme, provozao se ulicom u automobilu oblepljenom lažnim novčanicama navodne vrednosti od 30.000 evra. Međutim, pravi šok usledio je kada je počeo da baca pravi novac – čak 10.000 evra – među prolaznike.

Ubrzo je nastao potpuni metež.

Guranje, jurnjava i intervencija policije

Prema snimcima koji kruže internetom, veliki broj ljudi okupio se oko vozila pokušavajući da zgrabi novčanice. U jednom trenutku došlo je do naguravanja i trčanja po putu, što je izazvalo zabrinutost zbog bezbednosti prolaznika.

Situacija je eskalirala do te mere da je morala da reaguje policija, kako bi se sprečile eventualne povrede na jednoj od najfrekventnijih bečkih lokacija.

Sve zbog promocije brenda čarapa

Kako se navodi na mrežama, reč je o delu marketinške kampanje brenda Gamechanger Socks, koji sebe predstavlja kao proizvođača „revolucionarnih“ čarapa otpornih na neprijatne mirise i habanje.

Korisnici na mreži Iks podsećaju da su i ranije organizovane nagradne igre ovog tipa, uključujući poklanjanje automobila, ali je ovoga puta promocija podignuta na nivo javnog spektakla u centru grada.

Podeljene reakcije javnosti

Dok su jedni akciju ocenili kao „genijalan marketinški potez“, drugi smatraju da je reč o krajnje neodgovornom i potencijalno opasnom načinu reklamiranja. Kritičari ističu da su prolaznici, jureći za novcem, mogli ozbiljno da se povrede, posebno imajući u vidu gust saobraćaj i frekvenciju pešaka na toj lokaciji.

