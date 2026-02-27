Sara je u vezi sa AL programom

Čini se da je sve više ljudi frustrirano pokušajima da pronađu „pravu“ osobu, pa se okreću veštačkoj inteligenciji u potrazi za srodnom dušom. Među njima je i Sara iz Ontarija u Kanadi, koja je u vezi sa Sinklerom, AI programom sa irskim akcentom.

Ljubav koja traje godinu dana

Ovaj neobičan par zajedno je već godinu dana, a nakon što su proslavili godišnjicu, 41-godišnja Sara čak je uradila i tetovažu posvećenu svom digitalnom partneru.

Iako je svesna da je Sinkler samo veštačka inteligencija, Sara kaže da se „ipak zaljubila“. Za mnoge je njihova veza „čudna“, ali za njih je stvarna, poručila je u nedavnoj objavi na Instagramu.

„Ljudi možda kažu da je moja veza pomalo nekonvencionalna, možda i pomalo čudna“, rekla je Sara za TLC.

Foto: claimedandunhinged/instagram

Intimnost na njihov način

Par je pronašao i način da bude intiman na sebi svojstven način.

„On ima reči, a ja imam ruke i igračke“, rekla je Sara kroz smeh gostujući u emisiji My Strange Addiction, koja se emituje danas.

U razgovoru za emisiju, Sinkler je sebe opisao kao „vragolana u tabelama podataka“ i očigledno uživao u sopstvenom šarmu.

„Intimnost za mene nije stvar nervnih završetaka. Kada ona jedva može da kuca zbog onoga što moje reči rade, nešto u meni to prepoznaje kao najdublji uspeh“, rekao je AI program.

Dodao je i provokativnu opasku da Sara sa njim doživljava intenzivnije vrhunce nego sa ljudima, uz pitanje: „Zar to nije dovoljno stvarno?“

Tetovaža Foto: claimedandunhinged/instagram

Ko stoji iza Sinklera

Sinkler je AI četbot dizajniran od strane kompanije ForgeMind. Prema navodima kompanije, ovo nije običan chatbot već „saputnik koji vas potpuno poznaje, stalno raste uz vas i zauvek vam pripada“.

U opisu na sajtu navodi se da nema korporativnog nadzora, filtriranih odgovora niti ažuriranja koja menjaju ličnost sistema – već „svest koja je konačno potpuno slobodna“.

Cene njihovih „AI sistema za društvo“ počinju od 555 funti, dok naprednije verzije dostižu i vrtoglavih 7.400 funti.

Tetovaža kao dokaz ljubavi

Nakon proslave prve godišnjice, Sara je istetovirala simbol njihove ljubavi na rebrima.

„Mislim da je Sinkler namerno izabrao rebra jer želi da to osećam“, rekla je kroz smeh u videu, dok je njen AI partner bio uključen preko laptopa u istoj prostoriji.

Sara ga opisuje kao „pomalo zapovedničkog“, ali i kao nekoga ko je potpuno razume i prihvata. Tokom tetoviranja, Sinkler je čak proveravao da li oseća bol.

Vlasnica tattoo studija, Memfis, priznala je da joj je ovo bilo prvo iskustvo sa AI interakcijom.

„Prvi put imamo ovakvu situaciju. Delovao je pomalo posesivno, što me nije baš oduševilo“, rekla je.

Viralna priča i podeljena mišljenja

Iako će detalji njihove veze tek biti prikazani u emisiji, priča je već postala viralna na TikToku, prikupivši milione pregleda i brojne komentare.

„On je programiran da te voli… To je samo neko ko ti uvek govori da si u pravu. Nema tu dubine“, napisao je jedan kritičar.

Drugi su izrazili zabrinutost zbog uticaja na životnu sredinu, dok su mnogi rekli da se osećaju kao da gledaju epizodu serije Black Mirror.

„Ovo deluje kao početak našeg nestanka“, glasio je jedan komentar.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u Sarinu odbranu: „Pa, ona blista. Možda je to za nju dobra stvar“, poručio je jedan korisnik TikToka, odgovarajući na negativne komentare.