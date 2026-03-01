Slušaj vest

Kolton Mejžor, srednjoškolski profesor iz američke savezne države Džordžije, nije ni slutio da će ga nekoliko objava na TikToku pretvoriti u internet senzaciju. Odlučio je da podeli neke od najneobičnijih imejlova koje je tokom godina primao od roditelja svojih učenika, a za samo nekoliko dana njegovi video-snimci prikupili su milione pregleda i izazvali lavinu smeha, neverice, ali i talas podrške nastavnicima.

Kako je došao na ideju?

"Gledao sam jednog profesora kako čita imejlove roditelja i pomislio: "Pa ja imam čitavu arhivu takvih poruka iz prvih godina rada". Rekao sam sebi - zašto ne bih i ja pokušao pa video šta će se desiti?," ispričao je 30-godišnji Mejžor za People.

Mejžor predaje učenicima trećeg razreda srednje škole, a ljubav prema prosveti osetio je mnogo pre nego što je prvi put stao pred tablu.

"Još negde u osmom razredu znao sam da želim da radim u obrazovanju. Bio sam onaj učenik koji bi razumeo gradivo pa pomagao drugima. Vraćao bih se profesorima i tražio dodatne zadatke, što ih je, čini se, prilično iznenađivalo", priseća se kroz smeh.

Strpljenje i empatiju, dodaje, nasledio je od pokojne bake koja je brinula o njemu i sestri dok su im roditelji radili, kao i od roditelja koji su ga učili važnosti zlatnog pravila – voleti bližnjeg i pomoći kad god možeš.

"Svi smo u ovome zajedno. Želim da budem ruka pomoći i da kroz podučavanje pokažem učenicima šta znače saosećanje i strast", ističe.

Urnebesne primedbe roditelja

Imejlovi koje je objavio kreću se od zbunjujućih do potpuno nadrealnih. Jedan roditelj požalio se da je predavanje o Drugom svetskom ratu sadržalo previše „grafičkih detalja“ i napisao da ne želi da njegovo dete to uči.

"Zabrinut sam zbog sadržaja nastave. Sin mi je došao kući uznemiren jer ih na času istorije učite o ratovima. Mi mu kod kuće ne dozvoljavamo da gleda takve scene, čak ni u filmovima", glasila je poruka.

Drugi je smatrao da bi naziv Hladni rat trebalo promeniti, dok je treći burno reagovao na obaveštenje o danu bez nastave zbog snega.

"Sećam se da sam otišao kod šefa odeljenja i rekao mu: "Moraš ovo da vidiš." Obojica smo stajali u neverici, s rukama na ustima, pokušavajući da shvatimo kako smo uopšte dobili takve poruke", kaže Mejžor.

Godinama je, navodi, u tišini arhivirao svaki imejl koji je primio, zajedno sa svojim odgovorima. Iako su ga pojedine poruke znale šokirati ili obeshrabriti, njihovo javno deljenje pokazalo se, kako kaže, oslobađajućim.

"Haos se pretvorio u nešto blisko ljudima"

"Posao nastavnika zna da bude iscrpljujuć. Neki od tih imejlova naterali su me da preispitam sve što sam mislio da znam o ovom poslu. Ali kada sam ih podelio javno, taj haos se pretvorio u nešto smešno i blisko ljudima - i upravo su na to reagovali", objašnjava i dodaje da ga je viralna popularnost zatekla nespremnog.

"Zaista sam ostao bez reči. Ali istovremeno sam osetio zahvalnost jer mi je to pokazalo u kom pravcu treba da idem – da govorim o obrazovanju i o tome kako ga možemo učiniti boljim za buduće generacije."

Ljudska strana nastavničkog poziva

Za Mejžora, ova neočekivana slava nije samo izvor zabave, već i prilika da javnosti približi svakodnevicu prosvetnih radnika.

"Nastavnici svakog dana dobrovoljno daju deo sebe za decu koja nisu njihova. Volimo svoje porodice, ali biramo ovu profesiju jer nam je stalo do svakog učenika. Biti nastavnik je više od posla - to je poziv zasnovan na služenju drugima", naglašava i nastavnike pride upoređuje sa santama leda.

"Ono što ljudi vide samo je mali deo. Ispod površine su sati priprema, emotivno ulaganje, doslednost i sav trud koji ulažemo kako bismo svakog dana mogli da budemo potpuno prisutni za svoje učenike," kaže profesor i nada se da će njegovi video-snimci pomoći roditeljima i javnosti da bolje razumeju tu, često nevidljivu, stranu profesije.

"Da, dobijamo lude imejlove. Ali na kraju dana, mi volimo ono što radimo. Ne ulažemo samo u gradivo, već u živote. To je odgovornost koju nosim sa zahvalnošću."

Gledajući unapred, Mejžor planira da nastavi da deli uspone, padove i humor iz učionice.

"Ako mogu nekoga da nasmejem i istovremeno mu pružim uvid u stvarnost prosvetnog rada, onda se isplati. Ovaj posao je težak i ponekad haotičan, ali je i neverovatno lep – i to je ono što želim da ljudi vide."

