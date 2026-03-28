Ljubavni par, Džes (30) i Džej (46), otvoreno su govorili o svom zajedničkom životu kao svingeri. Tvrde da im intimni odnosi sa drugim ljudima jačaju vezu, ali uz jasno postavljena pravila kako bi sve funkcionisalo.

Vlasnica seks kluba Džes (30) i organizator događaja Džej (46) ispričali su u emisiji "Kajl i Džeki O" da su se upoznali na aplikaciji Tinder pre dve godine, nakon čega su započeli vezu. U tom periodu Džes je još uvek bila sa bivšim verenikom Lorensom, koji joj je i dalje poslovni partner u klubu Our Secret Spot u sidnejskom predgrađu Anandale. Kako je njihova veza napredovala, odlučili su da "zatvore" odnos u smislu da više ne stupaju u intimne odnose sa drugim partnerima odvojeno.

Ulazak u svingerski svet

S obzirom na to da su osećali nedostatak seksualnog eksperimentisanja, Džes, koja je biseksualna i koja je deset godina bila u nemonogamnim vezama, predložila je da probaju svinging.

Džej je bio prilično otvoren za nove stvari, pa je pristao da pokušaju. Njihovo prvo iskustvo bilo je i Džejevo prvo grupno intimno iskustvo u životu. Džes je otkrila da su imali odnos u četvoro sa njenom najboljom drugaricomi njenim partnerom, što ih je uvelo u potpuno novi stil života.

Pravila i komunikacija

Džej kaže da mu se dopada mogućnost otvorene komunikacije u vezi i da mu svinging odgovara. Posebno mu je važno što uvek proveravaju jedno drugo i razgovaraju o granicama.

"Uvek gledamo jedno drugo u tom trenutku. Definitivno postoje trenuci kada se osećate neprijatno," iskrena je bila Džes na šta se Džej nadovezao: "Sećam se da sam jednom bio uvučen u pozu u kojoj sam se osećao veoma neprijatno. To je poza koju Džes i ja praktikujemo, ali jednostavno nisam mogao da se snađem."

U tom trenutku, kako navode, Džesina intuicija je proradila jer je primetila da nešto nije u redu. Rekla je da je Džej izgledao kao jelen uhvaćen u farovima, pa je preuzela kontrolu i uspela da ih ponovo izdvoji nasamo.

Bez ljubomore i jasne granice

Džej tvrdi da ne oseća ljubomoru kada vidi partnerku u intimnim situacijama sa drugima, jer mu je najvažnije da ona bude srećna. Par ima jasna pravila - najvažnije je da u svingingu učestvuju isključivo zajedno, a najčešće sa drugim ženama. Džes priznaje da je više privlače žene, ali kaže da je zadovoljna Džejem kao svojim muškim partnerom. Iako ne misli da bi ikada u potpunosti odustala od svinginga, spremna je da povremeno napravi pauzu.

"To je za mene postala izuzetno pozitivna promena. Svinging je definitivno unapredio moje odnose, i sa prijateljima i sa partnerom. Omogućio mi je da budem iskrena prema sebi u vezi sa tim šta mi je potrebno od partnera, ali i kakva osoba treba da budem da bih bila srećna," iskrena je Džes.

Savet za druge parove

Za sve koji razmišljaju da probaju svinging, Džes savetuje da prvo otvoreno razgovaraju sa partnerom i jasno postave granice pre nego što se upuste u takvo iskustvo.

