Jedan od najpoznatijih dobitnika lutrije u Velikoj Britaniji osvojio je džekpot od 10 miliona funti, koji je uspeo da potroši za oko osam godina, nakon čega se prijavio za svoj stari posao kao radnik gradske čistoće. Za mnoge je osvajanje lutrije san, ali stvarnost za one kojima se brojevi poklope često deluje više kao noćna mora.

Prvi loto pokušaj i ogroman dobitak

Kada je đubretar Majkl Kerol kupio loto tiket vredan 1 funtu u novembru 2002. godine, to mu je bio prvi put da igra, i, naravno, njegovi brojevi su ispali dobitni. Pobediti lutriju iz prvog pokušaja je praktično san, a tada 19-godišnji Kerol je uzeo bogatstvo koje bi, ako se pametno koristi, trebalo da traje ceo život.

Majkl Kerol proćerdao 11.5 miliona evra koje je osvojio na lutriji

Brzo rasipanje bogatstva

Nažalost, Kerol je sve svoje loto dobitke potrošio za samo oko osam godina. Tabloidi su ga prozvali "Loto ludakom", a on je počeo tako što je dao po milion funti svojoj mami, tetki i sestri. Zatim je uložio još milion u škotski fudbalski klub "Rangers" i stavio 3.9 miliona funti u investicioni fond. Kupio je luksuzne stvari, uključujući vilu od 325.000 funti i zlato vredno 150.000 funti, kao i novi Range Rover, dva BMW M3, BMW Z4 i tri Mitsubishi Evo.

Ekscesivan način života

Kerol je priznao da je dnevno trošio nekoliko hiljada funti na kokain, rekavši da je "počeo da udiše svet" i takođe postao i alkoholičar koji bi dan započinjao sa "tri linije Čarlija i pola boce vodke". Dodatno je novac trošio na "rimskog tipa orgije" gde su gole žene nosile tacne sa kokainom.

"U svakoj sobi u mojoj kući ljudi su onanisali. Žene bi mi samo prišle i nudile seks. Devojke bi bile potpuno gole i služile kokain na srebrnim tacnama," opisao je svoj hedonistički život koji ga je koštao i do 50.000 funti po noći.

Problemi i opasnosti

Ipak, nije sve bilo zabavno, jer je jednom pronašao da mu je pet pasa ubijeno, a porodica ucenjena, dok su ga drugi put posetili muškarci sa sačmaricama.

Povratak starom životu

Do 2010. godine, loto novac je praktično nestao i Majkl Kerol se ponovo prijavio za svoj stari posao kao đubretar. Prema izveštajima lista Mirror, kasnije je našao posao dostavljajući ugalj i rekao je da ne bi menjao ništa od svog iskustva jer su to bile "najboljih 10 godina života za jednu funtu".

"Ne osvrćem se sa kajanjem, to je sigurno, ne bih želeo da vratim vreme," rekao je Kerol.

Prava priča o bogatstvu i propasti, koja pokazuje koliko brzo sreća može da nestane i koliko je važno kako se upravlja novcem.

