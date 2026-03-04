Slušaj vest

Hiljade putnika našlo se zarobljeno na kruzerima u Persijskom zalivu nakon što su vojne operacije na Bliskom istoku dovele do zatvaranja vazdušnog prostora i ozbiljnog bezbednosnog rizika za pomorski saobraćaj. Prema dostupnim informacijama, najmanje šest brodova četiri različite kompanije pogođeno je novonastalom situacijom.

Tenzije su naglo porasle nakon što je američki predsednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli zajednički napad na Iran. Ubrzo je usledila iranska odmazda dronovima i projektilima širom regiona, uključujući Bahrein, Saudijsku Arabiju, Katar, Irak i Ujedinjene Arapske Emirate.

Brodovi koji plove zalivom morali bi da prođu kroz Hormuški moreuz kako bi stigli do sigurnijih voda, ali je Iran zapretio da neće dozvoliti prolaz nijednom plovilu.

Putnici zarobljeni na brodovima

Zbog zatvorenog vazdušnog prostora i povećanog bezbednosnog rizika putnicima je gotovo onemogućen povratak kući. Zajednički pomorski informativni centar podigao je nivo opasnosti na „kritičan“, što znači da se napad smatra gotovo izvesnim.

Istovremeno se postavlja pitanje koliko dugo brodovi mogu da ostanu usidreni i kako će se obezbediti dovoljne zalihe hrane, vode i drugih potrepština.

„Čuli smo eksplozije iznad broda“

Na kruzeru MSC Euribia, koji je usidren u Dubaiju, putnica Lesli Balantajn probudila se u nedelju rano ujutru nakon hitnog upozorenja na telefonu.

„Potencijalne pretnje projektilima – odmah potražite sklonište u najbližoj sigurnoj zgradi“, glasila je poruka.

„Čuli smo nekoliko snažnih udaraca i videli kako se projektili presreću iznad nas, ali činilo se da je sve prilično daleko“, rekla je za CNN.

Drugi putnik, Darin Li iz Mančestera, opisao je slično iskustvo.

„Jedan dron presretnut je tačno iznad naših glava. Čuo se snažan prasak i ljudi su odmah potrčali unutra“, rekao je za Daily Mail.

Nadrealna atmosfera na brodu

Uprkos dramatičnim događajima, atmosfera na brodu mnogima je delovala gotovo nestvarno. Dok su iznad zaliva presretani dronovi i projektili, deo putnika je nastavio sa svakodnevnim aktivnostima – sunčanjem i druženjem pored bazena.

Balantajn je ispričala da se zabavni program nije prekidao. Čak je organizovana i „bela žurka“, na kojoj su gosti, obučeni u belo, uživali u hrani, piću i muzici.

„Bilo je krcato. Situacija je neobična i povezala je ljude“, rekla je.

Ipak, priznaje da je pokušaj opuštanja dok u daljini odjekuju eksplozije bio „veoma nadrealan“.

Briga zbog povratka kući

Britanska putnica Šeron Kokram priznaje da nikada nije mislila da će se naći u takvoj situaciji.

„To je nešto što gledate na televiziji, a sada se događa oko nas“, rekla je.

Njena najveća briga je povratak kući, jer joj je ćerka trudna i uskoro bi trebalo da se porodi.

Sličnu zabrinutost ima i Darin Li, koji živi u Španiji.

„Više me brine hoću li moći da se vratim kući nego sam sukob“, rekao je.

Njegova porodica pokušala je da rezerviše let od 1600 funti po osobi, ali je let otkazan, a osiguranje je odbilo da refundira novac uz obrazloženje da se radi o „ratnom činu“.

Veruje se da je sukobom pogođeno najmanje šest kruzera koji su pretvoreni u svojevrsne plutajuće hotele dok čekaju bezbednu rutu. Kompanije prate situaciju

Iz kompanije MSC Cruises saopštili su da postupaju prema uputstvima regionalnih vojnih vlasti i da brod mora ostati u Dubaiju dok je vazdušni prostor zatvoren.

„Situacija je mirna, a gosti i posada su dobro zbrinuti“, naveli su.

Kompanije TUI i Celestyal Cruises poručile su da pažljivo prate razvoj događaja i da će putnicima sa otkazanim putovanjima ponuditi povraćaj novca ili kredit za buduća krstarenja.

Haos i na aerodromima

Problemi nisu ograničeni samo na putnike sa kruzera. Turisti širom regiona suočavaju se sa zatvorenim aerodromima, otkazanim letovima i evakuacijama hotela.

Video: Trenutna situacija u Dubaiju