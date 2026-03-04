Slušaj vest

Veruje se da su Melisa grudi među najvećim prirodnim grudima u Britaniji, i da nikada ne može da izađe iz kuće a da ne privuče poglede znatiželjnika.

Ipak, uprkos tome što njen suprug Peter smatra neprijatnim pažnju koju dobijaju, par je odlučio da zaradi na maštarijama drugih.

Melisa Foto: Gofoundme

Melisa (30) tvrdi da je svakodnevno zatrpana uznemirujućim porukama, uključujući i ponude da joj kupe korišćeni brus.

Kako je u srećnom braku sa Peterom (26), koji ove poruke opisuje kao „potpuno odvratne“, majka troje dece do sada ih nije uzimala u obzir sve dok sada nisu odlučili da svoja osećanja stavе po strani jer su shvatili da mogu da zarade značajan novac.

Melisa Foto: Instagram

„Rekli su mi da bih trebala da napravim OnlyFans, i to je nešto o čemu ozbiljno razmišljam,“ kaže Melisa, koja je domaćica iz Liverpool.

Melisa svakodnevno pati zbog „neizdrživog bola“ izazvanog veličinom grudi i koristi GoFundMe kako bi prikupila novac za smanjenje grudi. Procena troška operacije je oko 13.000 funti, dok je do sada prikupljeno samo 283 funti, pa joj je cilj daleko.

„Ljudi su prestali da doniraju, što me obeshrabruje. Osećam da će biti neostvarivo. Mnogi me nazivaju parazitom i kažu da samo uzimam novac bez razloga. To me jako rastužuje.“

Peterova zabrinutost

Peter ima svoje rezerve u vezi sa ovom profitabilnom idejom:

„Poruke i komentari su potpuno nepotrebni. Neki su čak odvratni. Smešno je, jer kada bi neko slao takve poruke o svojoj devojci, ženi, majci ili ćerki, ne bi im bilo prijatno. Ne razumem zašto to rade. U početku bi me frustriralo, ali više me ne pogađa. Dakle, na kraju se slažem s njenom odlukom [da napravi OnlyFans]. To je njeno telo, njen izbor, ionako bi to radila sama kao i svi drugi, zašto ne? Novac može pomoći za operaciju, jer stalno štedimo i pokušavamo da pokrijemo troškove za troje dece. Naravno, to neće trajati zauvek. Mislim da Melisa razume rizike i da će raditi ono sa čim se oseća komforno.“

Iako razmišlja o objavljivanju sadržaja na OnlyFans-u, Melisa priznaje da u spavaćoj sobi ipak ostaje više pokrivena:

„U spavaćoj sobi uglavnom zadržavam gornji deo odeće da bih se pokrila. Primenjujemo određene položaje radi udobnosti, a većinu posla obavlja moj muž jer me bole leđa i ramena ili me guši težina grudi.“

Melisa je ranije dijagnostikovana sa iščašenim diskovima i nepravilnim položajem ramena zbog veličine grudi, te je primala terapiju za ublažavanje problema.

„Ne idem u teretanu jer imam osećaj da me muškarci stalno gledaju. To mi izaziva nelagodu. Takođe, muškarci su mi ranije nudili sastanke za hiljade funti. To utiče na moja leđa i ramena, pa ne mogu da podignem bebu u lošim danima. Kako beba raste, postaje još teže. Ne mogu je staviti u kadu ili krevetac zbog savijanja i istezanja, a ne mogu ni da se igram sa svojom decom jer brzo ostajem bez daha zbog težine grudi. Umesto da mi to sve samo otežava život, mogu bar da zaradim novac od toga.“

Peter želi samo najbolje za suprugu

„Gledao sam Melisa kako se muči godinama; sve komentare i kako je sve to uticalo na nju. Nije prijatno gledati. Neke žene imaju velike grudi i ne smeta im, to je njihov izbor. Ali kod Melise sam video bol koji je osećala toliko dugo i bilo bi lepo da dobije pomoć koja joj je potrebna. Ako to znači da napravi OnlyFans, neka bude. Ništa nije, niti će uticati na naš brak.“