Jedan Britanac izazvao je bes na internetu nakon što je otkrio da je iz Dubaija odleteo privatnim avionom koji ga je koštao 150.000 funti, odnosno oko 172.000 evra, u trenutku kada su hiljade ljudi ostale zaglavljene zbog otkazivanja komercijalnih letova usled eskalacije krize na Bliskom istoku.

Samuel Lids, investitor u nekretnine i vlasnik hotela, 3. marta je sa porodicom dokumentovao putovanje u avionu Gulfstream GIV, što je izazvalo brojne kritike jer je luksuzno putovanje u takvom trenutku, kako mnogi kažu, "ukazivalo na loš ukus".

Objasnio trošak i razlog puta

"Potrošio sam 150.000 funti da organizujem networking večeru u Engleskoj. Ljudi su se počeli da brinu jer su znali da sam u Dubaiju i mislili su da nema šanse da se vratim. Istina je da ja nikad nisam bio "zaglavljen". Meni je bilo jako jednostavno da unajmim ovaj avion i vratim se u Englesku. Da, koštalo je više od 150.000 funti, ali meni nije bilo dileme, nisam hteo nikoga da izneverim", napisao je Lids na X-u, uz fotografiju na kojoj je sa partnerkom i četvoro dece u avionu.

Nakon toga objavio je još videa i fotografija, pokazujući koliko je, po njegovom mišljenju, povratak u londonski Heathrow bio "lagan".

"Nikad nisam otkazao poslovni sastanak niti tražio izgovore, zato se vidimo uskoro na večeri akademije, kako je i planirano", dodao je u drugoj objavi.

Kritike zbog luksuznog putovanja

U jednom videu, snimljenom nakon kritika da putuje dok su sedišta prazna i hiljade ljudi ne mogu da napuste Ujedinjene Arapske Emirate, Lids je kratko rekao: "Volim se ispružiti i podići noge."

"Odluka da unajmim avion bila je na kraju stvar toga da porodica može da putuje sigurno u periodu neizvesnosti, a da ja istovremeno ispoštujem dogovorenu obavezu u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je. Tvrdi da je put planirao više od mesec dana unapred i da je, kada su komercijalni letovi poremećeni, morao brzo da odluči kako će ispuniti obaveze i istovremeno zaštititi porodicu.

Ponudio pomoć drugima

Lids kaže i da je javno ponudio pomoć ljudima koji su pokušavali da napuste Dubai, objašnjavajući da je članove svoje "akademije" pozvao da mu se jave ako im treba pomoć. Prema njegovim rečima, javilo mu se nekoliko ljudi. Neki nisu stigli na vreme na mesto polaska, dok su drugi na kraju odustali.

Dodao je da je pomagao ljudima i tako što su zajedno tražili alternativne rute izlaska iz regiona. Što se tiče isječka u kojem se našalio na račun praznih sedišta, kaže da je to bila rečenica izrečena u šali, u kratkom videu, i da je izvučena iz konteksta.

Lids je rekao da će on i porodica vratiti u Dubai kada se komercijalni letovi ponovo uspostave, dodajući da "vlada UAE-a odrađuje jako dobar posao u tome da svi budu sigurni".

Sukob i poteškoće u putovanjima

U subotu, nakon presretanja iranskog drona, deo krhotina pao je na Međunarodni aerodrom Dubai i na Burdž Al Arab, nakon čega je poznata zgrada zahvaćena plamenom. Prema Ministarstvu odbrane UAE-a, u iranskim udarima poginule su tri osobe, a 58 je povređeno.

Sukob se dodatno rasplamsao nakon što su tokom vikend napada iz vazduha SAD i Izrael ubili iranskog dugogodišnjeg vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hameneija.

