Da li vam je kod hotela najvažnija lokacija, luksuz ili povoljna cena? A šta ako vam neko ponudi sobu sa bokserskim ringom, krevetom u obliku svemirskog broda ili ringišpilom sa konjima? Upravo takav prizor osvanuo je na društvenim mrežama kada su objavljene fotografije napuštenog „ljubavnog hotela“ u Japanu.

Snimci neobičnog objekta brzo su postali viralni, jer prikazuju sobe sa potpuno neverovatnim temama – od „Plejboj“ ambijenta sa okruglim rotirajućim krevetom, do sobe koja podseća na dečju igraonicu, ali u znatno provokativnijem kontekstu.

Krevet kao Rols-Rojs i soba sa karuselom

Među najbizarnijim detaljima ističe se krevet dizajniran poput luksuznog automobila „Rols-Rojs“, minijaturni bokserski ring sa ogledalima na plafonu, ali i cirkuska soba sa pokretnim karuselom i konjima. Posebnu pažnju privukla je i „svemirska“ soba – krevet u obliku letelice koji se, prema tvrdnjama autora objave, zaista pomerao.

Pogledajte u galeriji fotografije ljubavnog hotela:

Autor fotografija naveo je da je hotel zatvoren početkom dvehiljaditih godina, a razlozi su bili različiti – od požara do smanjenja broja stanovnika u tom području.

– To je bio diskretan hotel u kojem ste mogli da iznajmite sobu na sat ili na celu noć. Automobil biste parkirali u zasebnoj garaži, tako da vas niko ne vidi. Imao je tri sprata, a svaka soba bila je drugačija – neke potpuno lude – napisao je on.

Otkrio je i da su naišli na S&M sobu sa rekvizitima, ali i na prostoriju sa pravim malim cirkusom u sobi.

Šta su zapravo „ljubavni hoteli“?

Takozvani „ljubavni hoteli“, poznati i kao „rabuho“, prisutni su širom Japan još od pedesetih godina prošlog veka. Prema navodima turističkih portala kao što je Japan Travel, oni omogućavaju gostima da iznajme sobu i na svega sat vremena, najčešće radi privatnosti koju ne mogu da ostvare kod kuće.

U vreme kada su stanovi u Japanu često imali višenamenske prostorije – dnevna soba je ujedno bila i spavaća – ovakav koncept hotela postao je praktično rešenje za parove, posebno one koji žive sa decom ili starijim članovima porodice.

Iako ih prati reputacija mesta za intimne susrete, ovi hoteli se koriste i kao prostor za odmor ili kratku pauzu tokom dana, a rezervacija unapred uglavnom nije potrebna.

