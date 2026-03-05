Slušaj vest

Adriana Čečik je svetski poznata glumica filmova za odrasle, a sada je javno potvrdila da je Spkinja. Naime, ona je u šaljivom klipu koji je snimila sa Milanom Ponjevićem otkrila ono što sve Srbe zanima.

"Sada i zvanično, da li si ti Srpkinja?", upitao je Lanmi Majami svoju koleginicu iz industrije filmova za odrasle.

Ona je sa osmehom odgovorila da je 80 posto Srpkinja i 20 posto Ruskinja.

"Adriana je naša, sada i zvanično", rekao je Ponjević u snimku na Instagramu koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Adriana Čečik
Adriana Čečik Foto: instagram.com/bratnasty69

Adriana je uvek rado viđen gost u radijskim i TV emsijama, a tome u prilog ide i 11 osvojenih priznanja u kategoriji filmova za odrasle, među kojima su i 2 najprestižnije nagrade koje su pandan dodeli Oskar. Čečikova je tako nedavno gostovala u podkastu "Pillow Talk" gde je, kao i uvek, otvoreno govorila na temu seksa. Kada ju je voditelj Rajan Panl upitao kakvu vrstu se*sa voli i sama da gleda u filmovima, iznela je stvari koje su zaprepastile čak i njene kolege.

"Volim da gledam scene incesta tokom seksa. To su one scene gde dvoje glumi da su brat i sestra i slično. U tome nema ničeg lošeg, to je sve deo glume, iako je ta kategorija incesuoznog sesa maltene legitimna od kad ju je i HBO kanal navodno "odobrio" u mnogim scenama kultne serije "Igra prestola". Takođe, imam jednog rođaka koji je pretplaćen na moj OnlyFans kanal i obožava moje snimke i veoma me podržava, ne vidim ništa loše u tome - objasnila je ona, a preneo Dejli star.

 Adrijana ima preko 4 miliona pratilaca na Instagramu i svoj OnlyFans nalog na koji se pretplaćuje nekoliko hiljada korisnika. Inače, odrasla je u hraniteljskoj porodici, ima rusko i srpsko poreklo, a u svet pornografije zakoračila je 2013. godine. 

