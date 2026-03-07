Slušaj vest

Iran je poznat kao svetsko središte rinoplastike, ali influenserke koje su 2025. otputovale u Iran na estetske zahvate podelile su šokantna iskustva nakon što ih je tamo zatekao ratni sukob, pa su njihove priče ponovo postale viralne. Dok sukob na Bliskom istoku traje već šesti dan uz međusobne napade Izraela i Irana, strani državljani pokušavaju da se evakuišu iz ratnih zona, a na TikToku su postali viralni snimci influenserki koje su u Iranu zaglavile zbog operacije nosa.

"Zaglaviš u ratu s novim nosom"

Međutim, nekima se putovanje u potrazi za lepšim nosom pretvorilo u pravu noćnu moru. Alma Verso iz Dubaija otputovala je u Iran na rinoplastiku u junu prošle godine, ne sluteći da će se tokom njenog boravka dogoditi dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela.

"Samo meni može da se desi: odeš sa najboljom drugaricom u Iran na operaciju nosa i zaglaviš u ratu", napisala je na TikToku uz snimak na kojem uplašeno pozira sa nosom još uvek u zavojima. Kasnije je objasnila da je uspela da se vrati u Dubai nakon što se sklonila u selo kod prijateljice.

Slično iskustvo imala je i Lija iz Kanade, koja je takođe bila na operaciji nosa u Iranu. Ispričala je da je nakon zahvata ostala zarobljena u zemlji i da se probudila uz zvuk bombi.

"Kad ti operaciju nosa otkažu zbog glupog rata"

Drugima su operacije otkazane zbog izbijanja sukoba. Nikija Fašar iz Teksasa požalila se na društvenim mrežama: "Kad ti operaciju nosa otkažu zbog glupog rata između Irana i Izraela."

Mnogi su se u komentarima složili s njom.

"Ista stvar, curo. Još jedna godina s mojim velikim nosom", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Sad se molim za sledeću godinu."

Zašto je Iran popularan za operacije nosa

Iran je među vodećim zemljama po broju operacija nosa, a hiljade stranih pacijenata svake godine dolaze zbog stručnosti lokalnih hirurga i znatno nižih cena. U Teheranu rinoplastika obično košta između 1000 i 3500 britanskih funti, odnosno oko 1150 do 4020 evra, što je mnogo jeftinije nego u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde se cene kreću od 4000 do 10.000 funti, odnosno oko 4590 do 11.450 evra.

Haos tokom pokušaja evakuacije

Pokušaji evakuacije civila sa Bliskog istoka pretvorili su se u haos. Prvi britanski evakuacioni let iz Omana nije uspeo da poleti, što je odložilo povratak britanskih državljana kući. Prema izveštajima, preplašeni putnici lupali su po prozorima aviona i doživljavali napade panike dok su bespomoćno sedeli na pisti u Maskatu. Jedan od putnika opisao je situaciju kao potpuni haos.

Let je trebalo da poleti iz glavnog grada Omana u sredu u 23 časa, ali do toga nije došlo jer su piloti dostigli maksimalno dozvoljeno radno vreme. Ministarstvo spoljnih poslova jutros je za Dejli mejl saopštilo da avion nije poleteo zbog „tehničkih problema“, ali su uveravali da će let biti realizovan kasnije tokom dana.

