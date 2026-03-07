Slušaj vest

Sedam godina nakon što su započeli vezu, jedan par odlučio je da unese malo uzbuđenja u svoj intimni život i okuša se u svingeraju. Danas, 12 godina kasnije, otkrili su da su otišli i korak dalje, svoje avanture sada podižu na potpuno novi nivo, i to na moru.

Od radoznalosti do novog načina života

Svingovanje podrazumeva razmenu ili menjanje seksualnih partnera, bilo individualno ili kao par. Iako sama pomisao da partner ima intimni odnos s nekim drugim mnogima deluje neprihvatljivo, Bela i Džejs iz Sjedinjenih Američkih Država tvrde da je upravo to osvežilo njihov odnos.

Prošle godine ukrcali su se na poznato tematsko krstarenje Bliss Cruise, organizovano na luksuznom brodu gde su sa pratiocima podelili kako zapravo izgleda ovakvo putovanje.

Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

Postoje stroga pravila

Iako mnogi zamišljaju potpunu slobodu, na brodu ipak postoje jasna pravila.

Na primer, putnici ne smeju da se šetaju potpuno nagi gde god požele. Postoje posebne zone gde je to dozvoljeno, dok je u drugim delovima broda strogo zabranjeno. Čak ni na sopstvenom balkonu to nije dozvoljeno dok je brod usidren u luci.

Takođe, kao i na kopnu, važe i zakoni pa putnici koji budu uhvaćeni sa drogom mogu završiti u brodskom pritvoru.

Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

Saveti za početnike

Ovi supružnici su na Instagramu podelili nekoliko saveta za parove koji razmišljaju o ovakvom iskustvu.

Najvažnije je nemati prevelika očekivanja.

„Ostali smo u svojoj zoni komfora, osećali smo se pomalo neprijatno i pustili smo da nas nervoza savlada umesto da jednostavno priđemo ljudima i upoznamo se“, priznali su.

Tek kada su počeli da razgovaraju s drugim gostima i budu otvoreniji, iskustvo je postalo potpuno drugačije.

„Nije sprint, već maraton“

Par savetuje i da se ne pokušava prisustvovati baš svakom događaju i zabavi na brodu.

Kako kažu, ovakvo putovanje više liči na maraton nego na sprint pa je bolje izabrati nekoliko događaja koji vas zaista zanimaju.

Tematske večeri su, tvrde, jedan od najzabavnijih delova krstarenja.

Iako nije obavezno oblačiti kostime, Bela i Džejs ističu da upravo neobične kombinacije često služe kao odličan „ledolomac“ za upoznavanje drugih gostiju.

Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

„Nije za svakoga“

Uprkos svim uzbudljivim iskustvima, Bela otvoreno priznaje da svingovanje ne može svako da podnese.

U viralnom videu na društvenim mrežama objasnila je da su za ovakav odnos potrebni iskrenost, ranjivost i veoma dobra komunikacija između partnera.

„Svingovanje nije za svakoga. Ne znači da je bolje ili gore od tradicionalnih veza, jednostavno je drugačije“, rekla je.

Prema njenim rečima, ključ je u međusobnom poštovanju i jasnim granicama.

A ako partneri ne mogu otvoreno da razgovaraju o svojim osećanjima i željama verovatno nisu spremni za ovakav tip odnosa.