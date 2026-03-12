Slušaj vest

Jedan britanski par koji se nedavno uselio u novu kuću ostao je u čudu zbog poruke koju je pronašao na vetrobranskom staklu svog automobila. U njihovoj ulici svi se parkiraju na kolovozu, što često izaziva napetosti među komšijama, a sa tim su se susreli gotovo odmah nakon useljenja.

Poruka na vetrobranskom staklu

Jedan od njih podelio je svoje iskustvo na Reditu u objavi pod naslovom: "Zašto su ljudi toliko teritorijalni kada je reč o parkiranju na ulici?".

Objasnio je da se sa partnerom nedavno preselio u ulicu sa kućama u nizu u kojoj se svi parkiraju na ulici.

"Meni lično nije važno da li ću parkirati baš ispred svoje kuće, parkiraću gde god mi odgovara. Juče, baš kada smo se parkirali ispred kuće preko puta naše, izašla je jedna osoba i zamolila nas da pomerimo auto jer joj se partner vraća kući. Nije bio nikakav problem - morao sam samo malo da se pomerim, pa sam to i uradio," napisao je korisnik.

Međutim, sledećeg jutra dočekalo ih je iznenađenje. Na automobilu, koji je bio parkiran tačno tamo gde su ga pomerili na molbu komšije, pronašli su kratku poruku. Na papiriću je pisalo: "Ne parkirajte više ispred ove kuće. Hvala."

Rasprava o prisvajanju parking mesta

Korisnik Redita dodao je da ne želi da ulazi u rasprave sa komšijama, ali da ga cela situacija previše ne opterećuje jer u ulici nema ograničenja za parkiranje i važi pravilo: ko prvi nađe mesto, taj parkira.

"Ne razumem zašto se neki ljudi toliko uzrujavaju oko toga", zapitao se.

Ipak, priznao je da mesto ispred svoje kuće često ostavlja prazno.

Parkiranje auta u ulici izazvalo oštre polemike Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

"Iskreno, ljudi često ostave slobodno mesto ispred naše kuće koje ja ne koristim, pa mi ne smeta kada ga neko drugi zauzme. Moj automobil teško ide uzbrdo kada vozim unazad i ne želim da rizikujem da nekoga udarim", objasnio je.

Svađe oko parkiranja čest su izvor napetosti među komšijama. Iako mnogi vozači misle da imaju pravo na mesto ispred svoje kuće, u Ujedinjenom Kraljevstvu vlasnici kuća po zakonu nemaju pravo da ga prisvoje.

Iz autokluba RAC (Ar-Ej-Si) objašnjavaju: "Potpuno je legalno parkirati ispred nečije kuće, osim ako vozilo blokira prilaz ili se točkom nalazi na spuštenom ivičnjaku. Tamo gde ne postoje kontrole parkiranja, vozači nemaju "automatsko pravo" na mesto ispred svojih domova."

Komšije koriste kante za smeće da "rezervišu" mesto

Objava je pokrenula veliku raspravu, a mnogi su podelili slična iskustva.

"Isto je i u mojoj ulici. Jedan komšija ima dva automobila, ali samo jedan može da stane na prilaz. Kada mu partner ode, on pomeri svoj automobil sa prilaza na ulicu kako bi sačuvao mesto", napisao je jedan komentator.

"Drugi komšija stavlja kante za smeće na ulicu, što je protivzakonito, samo da bi rezervisao mesto. Ponekad zamoli prijatelja da parkira preko dva mesta i onda ga pozove kada se približi kući da pomeri automobil", rekao je pa dodao: "Ja jednostavno parkiram gde ima mesta i prošetam malo, ne razumem zašto je komšijama to tako teško."

Parkiranje auta u ulici izazvalo oštre polemike Foto: Evgeny Haritonov / Alamy / Profimedia

Na to se nadovezao još jedan korisnik: "Moj komšija radi isto sa kantama, a ja ih samo pomerim. I to tačno ispred njegove nadzorne kamere, što celu situaciju čini još neprijatnijom."

I drugačija mišljenja

Ipak, bilo je i onih koji su imali drugačiji stav.

"Nisam ljubitelj čudaka koji misle da je ulica njihova, ali priznajem da bih i ja zakolutao očima kada bi mi neko stalno parkirao ispred kuće, a ispred svoje ima slobodno mesto. Deluje mi da se tako svima stvara potpuno nepotrebna neprijatnost", napisao je treći korisnik.

Na to se nadovezalo i pitanje drugog komentatora: "Zašto parkirate ispred tuđih kuća ako ispred vaše postoji mesto koje ne koristite?"

