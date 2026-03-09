Slušaj vest

Srbin koji radi na OnlyFans četovima zarađuje skoro 3.000 dolara mesečno pa otkriva sa čime se sve susretao na ovakvom poslu i kako je do njega uopšte došao.

Njegova trenutna plata iznosi više od 2500 dolara mesečno, a radi pet dana nedeljno, po osam sati.

"Reklama za prvu agenciju u kojoj sam radi0 mi je iskočila na Instagramu, kada sam gledao storije. Pisalo je nešto otprilike "tražimo četere, posao onlajn, plata fiksna". Mislim da je bila 1.200 evra. Ušao sam i prijavio sam se ", rekao je ovaj dečko koji se predstavlja kao Golub.

Kad je video oglas nije slutio šta se iza njega krije, tačnije da je u pitanju rad za jednu od najpoznatijih platformi za odrasle.

"U početku nisam znao šta je u pitanju. Kasnije sam čuo od druga da neki njegovi poznanici rade taj posao i da oni mogu da zarađuju do 3.000 evra mesečno, ali kao njima taj posao gadan. Meni je taj razlog, iskreno, bio glup. Ti pretplatnici bi našli neki drugi način da se zadovolje. Ja sam upao u tu malo slabiju agenciju, jer nisam imao prethodnog iskustva", objasnio je u ispovesti za Telegraf.

Razgovor za posao je delovao kao za bilo koju drugu firmu, te ni u tom trenutku nije naslućivao kakav se posao krije iza ovog primamljivog oglasa.

Golub, kao i njegove kolege, moraju sa svakom mušterijom da razgovaraju kao da su jedini.

- Oko 50 ljudi se prosečno po modelu pretplati u toku jedne smene. Jednom izvukao podatak i otprilike 150 do 200 ljudi ti se javi u toku jedne smene. Zavisi od modela i zavisi od toga da li model ima besplatnu pretplatu, jer onda svako može da upadne i da piše sa tim modelom, ili ima pretplatu koja je na 4-5 dolara mesečno, onda već dođu oni koji su planirali da potroše novac ili kupuju direktno sa OnlyFans sajta od tog kreatora ili dođu zapravo da pišu sa tobom da bi ispunili neku svoju fantaziju.

Interesovalo nas je i ko su ti ljudi koji se javljaju i pretplaćuju na "OnlyFans" modele. Cifre koje oni uplaćuju su ponekad, u nedostatku bolje reči - basnoslovne.

Fantazije koje ljudi imaju su raznolike, ali za sve postoji granica, te tabu fetiši postoje.

- Ima bolesnih fantazija, naravno. Međutim, većinu njih ne možeš da pišeš u tim agencijama. Ako je nešto vezano za krv ili izmet i urin, te stvari su tabu i nije u skladu sa pravilima, ne samo agencije nego samog OnlyFans-a. Inače da je moguće, agencije bi to odmah uvele da bi mogli da zarade još više. Generalni fetiši koji imaš svi su uglavnom tražili anal, vole dosta "Boy-Girl". To je obična pornografija i samo žele da vide tu devojku. Ima nekih koji se baš vežu za tu devojku pa traže solo sadržaj. Stopala su dosta veliki fetiš - dodao je Golub pa objasnio da svaka devojka koja je model za "OnlyFans" u jednoj od takvih agencija u suštini nije stvarna