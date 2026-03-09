Slušaj vest

Influenserka Noktira tvrdi da se nimalo ne brine za svoju vezu čak i kada njen bivši vojnik, a sada majstor Džek, izlazi i ima odnose sa drugim muškarcima, ponekad čak i pred njom.

Par svakog meseca zarađuje hiljade snimajući provokativan sadržaj na internetu, a kako kažu, oboje uživaju gledajući jedno drugo dok rade sa drugim ljudima.

Ovako izgledaju Noktira i Džek:

U razgovoru za YouTube emisiju Love Don't Judge, influenserka je otvoreno govorila o svojoj vezi.

„Kada vidim svog muškarca sa drugim muškarcima, apsolutno mi se to sviđa“, rekla je.

Dodala je da joj prija čak i kada Džek ode u provod.

„Ako izađe i zabavi se, volim da čujem sve o tome kada se vrati“, objasnila je.

Džek kaže da njihova veza često nailazi na osudu.

„Ljudi osuđuju naš odnos jer moja partnerka voli da me gleda sa drugim muškarcima“, rekao je. „Mnogi misle da je to varanje i pitaju se koliko će naša veza trajati, ali nije tako. Oboje znamo šta se dešava.“

Noktira njihovu dinamiku opisuje jednostavno: „To je kao prevara – ali sa dozvolom.“

Upoznali se preko Instagrama

Par se upoznao kada je Džek video njenu provokativnu fotografiju na Instagramu i poslao joj poruku.

„Odmah smo kliknuli i od tada smo nerazdvojni“, rekla je ona.

Sada priznaje da posebno voli da gleda partnera sa muškarcima jer joj je to uzbudljivo.

„Volim gej muškarce i smatram da je to jako privlačno jer je on moj muškarac. Pomalo je nestašno i zabranjeno i baš zato mi se dopada“, objasnila je.

Dodaje i da na njene želje verovatno utiče i to što je odrasla u veoma strogoj i religioznoj porodici.

Džek smatra da je za ovakav odnos potrebno mnogo poverenja.

„Morate biti veoma snažan par da biste ovako funkcionisali“, rekao je.

Noktira veruje da ih je upravo to dodatno zbližilo.

„Mislim da nas je ovo učinilo još jačim parom. Mnogo smo se povezali kroz sve to“, rekla je.