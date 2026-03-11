Slušaj vest

Nemačka manekenka i fotograf Melani Kibak tvrdi da je jedan modni brend koristio veštačku inteligenciju njenog lica za reklamnu kampanju, iako nikada nije bila angažovana niti plaćena za to.

Ona kaže da je za to saznala potpuno slučajno.

Prijateljica joj je poslala oglas

Kibak je u videu na društvenim mrežama objasnila kako je otkrila da ima digitalnu kopiju sebe.

„Do danas nisam ni znala da imam AI dvojnicu“, rekla je na početku.

Objasnila je da joj je prijateljica poslala oglas generisan veštačkom inteligencijom.

„Prijateljica mi je poslala modni oglas generisan veštačkom inteligencijom i nešto mi se odmah učinilo poznatim“, rekla je.

Kada je pažljivije pogledala snimak, shvatila je da je kompanija koristila njene fotografije da bi napravila AI verziju njenog lika.

Sličnost je bila neverovatna

U videu je prikazala delove oglasa pored svojih originalnih fotografija i istakla da je sličnost očigledna.

Iako joj je oglas promenio frizuru, njeno lice je ostalo gotovo identično.

Kibak je objasnila da su korišćene fotografije snimljene 2023. godine, kada je nosila takozvanu mulet frizuru.

U kampanji su, međutim, promenili njenu frizuru kako bi odgovarala njenom trenutnom izgledu – mnogo kraćoj piksi frizuri.

Takođe su promenili neke detalje na njenom licu.

Prema njenim rečima, u reklami su joj malo promenili boju očiju, obrva i pega, ali su čak dodali i malu izbočinu na nosu koju zapravo ima.

Reakcije na internetu

Nakon što je podelila svoju priču, mnogi korisnici interneta izrazili su negodovanje zbog postupaka modnog brenda.

Brojni komentari su ukazali da korišćenje nečije slike bez dozvole predstavlja ozbiljan etički problem.

