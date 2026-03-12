Slušaj vest

Žena koja je prvi put udomljavala štene mislila je da kući dovodi čivavu, ali pas je nastavio rasti – i postao prava zvezda u porodici. Henri iz skloništa bio je iznenađenje od prvog trenutka kada ga je Medison Ostin u aprilu 2020. dovela u svoj stan u Njujorku, gde je živela sa suprugom.

"Henrija smo udomili na samom početku pandemije. Tražili smo malog psa, pogodnog za stan," ispričala je Ostin i dodala da kada je pretraživala internet i naišla na Henrija, činilo se da je savršen.

"Oglasili su ga kao mužjaka čivave od oko dva kilograma. Ali čim smo ga dobili, pomislili smo: ‘Hm, šape su mu definitivno velike!’“ rekla je.

Henri, međutim, nije bio čivava. Nakon nekoliko nedelja, Ostin i njen suprug su prihvatili da je verovatno mešanac.

"I dalje smo mislili da je barem delimično čivava. Sećam se kako sam sa suprugom raspravljala hoće li mu se uši s vremenom uspraviti," kazala je.

No, ubrzo se dogodilo nešto što je potpuno srušilo ideju da Henri ima bilo kakve veze sa čivavama – pas je počeo da brzo raste.

Veterinar otkriva istinu

"Počeo je da dobija kilogram do kilogram i po nedeljno, a zatim to naraslo na više od dva kilograma nedeljno. Za dva meseca naš veterinar nam je morao reći: ‘Žao mi je, ali ovaj pas definitivno nije čivava!’“ rekla je Ostin koja se već pripremila za život sa malim psom.

"Kupili smo skupu elektronsku podlogu za nuždu, misleći da ćemo ga naučiti. To baš i nije uspelo! I, naravno, na kraju smo potrošili mnogo više novca na hranu nego što smo planirali."

Par se vremenom preselio u veći prostor i dobio dvoje dece, dve devojčice. To je Henriju savršeno odgovaralo jer je do tada već bio ogroman. Pas koji je u oglasu opisan kao štene od dva kilograma sada teži 43 kilograma.

Prava pasmina Henrija

Henrijev pravi identitet više nije tajna. Kako je rastao, postalo je jasno da nije ni mešanac čivave, već labrador retriver. Iako je potpuno drugačiji pas od onog kojeg je Ostin planirala udomiti, nakon toliko srećnih godina ne bi ga menjala ni za jednu čivavu na svetu.

"Mislili smo da želimo malog psa zbog našeg stila života, ali tako smo srećni što je ispao tako veliki. S njim je jako zabavno, a ima zlatno srce. Definitivno mu je bilo suđeno da bude naš," rekla je Ostin.

Henri obožava poslastice, planinarenje i maženje, a kada ne pokazuje svoje trikove, igra se sa dve ljudske sestre. Ostin redovno deli novosti o Henriju na svom Instagram profilu @madison.austin.esq. Nada se da njegova priča šalje poruku o važnosti davanja šanse psima iz skloništa, bez obzira na veličinu ili izgled.

"Ponekad ni ne znamo šta nam u životu treba dok nas to samo ne pronađe. Nimalo ne sumnjam da je Henri bio suđen baš nama i ne mogu da zamislim život bez njega u našoj porodici," zaključila je Ostin.

