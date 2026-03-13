Slušaj vest

Jedna žena ostala je zapanjena neobičnim ponašanjem muškarca tokom leta avionom. Sve je snimila i objavila na internetu, a video je ubrzo izazvao veliki broj reakcija i otvorio raspravu o tome kako bi putnici trebalo da se ponašaju u avionu.

Viralni snimak bosih nogu

Korisnica TikToka janita lov objavila je video uz kratak opis: "Šokirana!". Na snimku se vidi putnik nekoliko redova ispred nje koji je podigao bose noge i naslonio ih visoko na zid kabine, iznad nivoa sedišta. Njegova stopala bila su jasno vidljiva putnicima u više redova. Snimak tog neobičnog prizora, nastao usred leta, za samo nedelju dana prikupio je 2.1 milion pregleda i ponovo pokrenuo diskusiju o granicama pristojnog ponašanja u avionu.

Oštre reakcije korisnika

Video je na TikToku dobio više od 6100 komentara, a većina korisnika izrazila je zaprepašćenje i negodovanje.

"Odmah bih tražila povraćaj novca i tužila kompaniju zbog duševne boli! Nema šanse!", napisala je jedna korisnica.

Druga osoba osvrnula se na pokrete prstiju na stopalima koji se vide na snimku: "I još ima hrabrosti da pomera prste, fuj."

Mnogi su se pitali kako je takvo ponašanje moguće u zajedničkom prostoru poput avionske kabine, a jedan komentar je možda najbolje sažeo opšte mišljenje: "Zašto se ljudi jednostavno ne znaju ponašati?"

