Televizijska mreža Foks bila je primorana da hitno prekine izveštavanje sa terena u Sinsinatiju nakon što je jedanprolaznik izveo krajnje bizaran i uznemirujući performans. Iako je situacija bila potpuno neočekivana, novinarka je pokazala neverovatnu samokontrolu, dok je snimak incidenta munjevitom brzinom preplavio društvene mreže.

Nesvakidašnje ometanje tokom političkog izveštaja

Dok je novinarka kanala Foks 19 nau, Aleksis Martin, stajala pored puta izveštavajući o boravku predsednika Trampa u Ohaju, u kadar je nepozvan ušetao muškarac u crvenoj majici i plavom šortsu. Sa cigaretom u ustima i specifičnom grimasom, polako joj se prikrao iza leđa. U momentu kada je Martinova objašnjala da se gužva na terenu polako raščišćava, muškarac je odlučio da pokaže svoj "trik".

Poput bizarnog mađioničara, on je okrenuo cigaretu i uvukao je celu u usta, okrenuvši žar ka unutrašnjosti. Pred zaprepašćenim gledaocima počeo je da žvaće upaljenu cigaretu i maše u kameru, što je nateralo režiju da istog trenutka prekine kadar i prebaci program na druge snimke.

Profesionalizam pod pritiskom

Uprkos šoku, Aleksis Martin je dobila niz pohvala na internetu jer nije dozvolila da je ovaj incident izbaci iz takta. Gledaoci su bili impresionirani njenom sposobnošću da ostane fokusirana na posao dok se tik iza nje odvijala nadrealna scena.

"Da li se ovo svrstava među najveće trenutke u istoriji televizije u Sinsinatiju?", glasio je jedan od popularnih komentara na mrežama.

Reakcije javnosti: Između oduševljenja i gađenja

Potez anonimnog muškarca podelio je publiku. Dok su neki ironično hvalili njegovu "umetničku predanost" i samopouzdanje, opisujući čin kao impresivan, većina je ostala u potpunom šoku. Najčešće pitanje koje su korisnici postavljali nakon odgledanog snimka bilo je kratko i jasno: "Šta sam, dođavola, upravo odgledao?"

