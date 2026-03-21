Bez obzira na to da li verujete da bi vaš dan venčanja trebalo da bude najsrećniji dan u životu ili samo proslava koju ćete zauvek pamtiti, svi se nadaju da će sve proći glatko. Niko ne želi nepozvane goste, loše ponašanje ili bilo šta što bi pokvarilo planove.

Postoje određena pravila o tome kakvo je ponašanje na venčanjima prikladno, a kakvo nije. Kada bi ih se svi pridržavali, problema ne bi bilo. Nažalost, izgleda da neki ljudi jednostavno ne znaju ili ih nije briga kako da se ponašaju tokom tog velikog dana.

Neki korisnici Reddita podelili su najneobičnije priče sa venčanja kojima su prisustvovali, nakon što je jedan korisnik pitao: „Koja je najgora stvar koju ste videli da se desila na venčanju (vašem ili tuđem)?“ Odgovori su puni situacija koje ne biste poželeli ni najgorem neprijatelju na njegov dan venčanja.

Neprijatna scena „Jedan mladić (oko 20 godina, dalji rođak mlade) se potpuno razvalio od alkohola, povraćao je po celom podijumu za igru, a mladin otac od 72 godine se okliznuo na to i polomio kuk. Bilo je to ludo venčanje.“

Kakva katastrofa za mladu, njenog oca i sve koji su to morali da gledaju.

Mladoženja koji se žali „Na jednom venčanju na kojem sam bio, mladoženja je tokom govora počeo da se žali koliko je sve koštalo i prozivao članove porodice što nisu finansijski pomogli. Bilo je baš neprijatno i svima je bilo nelagodno.“

Zar ne bi trebalo samo da budeš zahvalan što su svi došli? Kakav način da se pokvari atmosfera.

Neobičan prvi ples „Cela porodica mlade je otišla da puši travu kako bi proslavila. Osoblje je mislilo da je venčanje završeno jer je mnogo ljudi otišlo i počelo da sprema. Onda su mlada i mladoženja imali prvi ples uz upaljena svetla dok su oko njih čistili.“

Nadajmo se da su svi bili previše „napušeni“ da primete da nešto nije u redu.

Hulk razvaljivanje „Najgori slučaj je bio dok sam snimao venčanje za profesionalnog NHL igrača. Ispostavilo se da mlada voli ogromne tipove poput The Rock-a i odlučila je da pozove bivšeg dečka. Sve je bilo okej do prijema. Onda smo počeli da čujemo lomljenje čaša, a zatim i prevrtanje stolova. Bivši dečko je poludeo i počeo sve da razbija. Niko nije pokušao da ga zaustavi jer je bio ogroman. Mlada je plakala, a mladoženja je krenuo da se obračuna s njim.“

Zato bivši partneri ne treba da budu na spisku gostiju!

Očevi u tuči „Otac mladoženje se napio i potukao sa ocem deveruše. Mladoženja je pokušao da smiri svog oca, a ovaj ga je udario. Posle toga je izbila opšta tuča.“

Očevi, saberite se!

Venčanje pretvoreno u mesto zločina „Nisam bio tamo, ali je ova priča završila u vestima. U Kanadi devedesetih izbila je tuča pod uticajem alkohola i kokaina. Mlada je izbola gosta. Mladoženja i kum su pobegli kamionetom, praveći haos po gradu, a zatim su uleteli vozilom u prodavnicu i počeli da kradu grickalice i cigarete dok su se smejali.“

Ovo je verovatno najluđa priča o venčanju koju sam ikada čuo.

Neverni gost „Gost se napio i poljubio me na podijumu - mene, mladu! Njegova žena je bila tamo. Neverovatno.“

Kad kažu „sada možete poljubiti mladu“, ne misle na goste.

„Na jevrejskim venčanjima postoji običaj razbijanja čaše. Mladoženja treba da je razbije petom da se ne bi povredio. Na venčanju na kojem sam bio, pogrešio je i razbio je pogrešnim delom stopala — staklo mu se zabilo u nogu i završio je u bolnici.“

Kad pratiš tradiciju, bolje je da je radiš kako treba. Ne mogu da verujem šta se sve dešava na venčanjima. Kakav način da započne brak. Nadamo se da su neki od ovih parova kasnije mogli da se nasmeju svemu ovome.