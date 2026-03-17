Slušaj vest

Fanovi Boni Blu, kreatorke sadržaja za odrasle, uvereni su da laže o trudnoći nakon što su u novom videu primetili ono za šta tvrde da je očigledan dokaz da je sve izmišljeno, navodni lažni trudnički stomak.

Vest o trudnoći objavila je prošlog meseca u neobičnom videu u kojem se pojavio muškarac odeven kao lekar, sa plavom fantomkom na glavi, dok joj radi ultrazvuk. Od tada je o svojoj navodnoj trudnoći govorila u više navrata, pa tako i tokom putovanja u Meksiko, gde je tvrdila da oduzima nevinost mladićima i tinejdžerima.

Boni Blu Foto: TikTok

Uočili navodni lažni stomak u videu

U isečku objavljenom pre dva dana, dok sedi na krevetu u zelenom bikiniju, pažljiviji gledaoci primetili su nešto što smatraju protetičkim stomakom. Dok je 26-godišnjakinja govorila, pažnju je privukao deo iznad donjeg dela bikinija koji je, dok se naginjala, izgledao kao naborani silikonski umetak pričvršćen oko struka. U komentarima na TikToku brzo su se pojavile optužbe. „Da li je iko primetio lažni trudnički stomak?“ napisala je jedna osoba uz uvećanu sliku spornog dela, na šta su se drugi nadovezali odgovorima poput „Jesam“ i „Da“. Neki su izrazili i olakšanje. „Hvala Bogu“, napisao je jedan korisnik, dok se drugi složio: „OMG, nisam to primetio. Hvala Bogu.“

Zanimljivo je da je Boni u istom videu rekla kako sada nosi jednodelne kupaće kostime preko bikinija jer „više voli da joj je stomak pokriven“, što mnogi sada tumače kao pokušaj skrivanja navodnog lažnog stomaka. Tik-tokeri su u videu obilaska Bonine hotelske sobe u ormariću uočili i ono što im je izgledalo kao kajiš lažnog stomaka. Ovo nije prvi put da je Boni Blu optužena za lažiranje trudnoće. Prošle godine navela je pratioce da pomisle kako je trudna nakon poduhvata u kojem je navodno spavala sa 1001 muškarcem, ali kasnije je to demantovala. „Nikada nisam potvrdila da sam trudna jer nikada, ali baš nikada ne bih lagala o trudnoći. To je korak predaleko“, izjavila je tada.

Foto: TikTok

„Radiću u trudnoći, uložila sam previše truda da izgradim ime“

Taj potez izazvao je oštre reakcije mnogih žena. „Uz dužno poštovanje, ovo je dno dna i zapravo odvratno. Postoje parovi koji istinski zaslužuju dete, godinama pokušavaju da ga dobiju i ne mogu, a ti se ovde samo šališ i iskušavaš sudbinu?“ glasio je jedan od komentara. „Nedavno sam imala spontani pobačaj i ako je ovo reklamni trik, to je stvarno nisko od tebe“, poručila joj je druga korisnica.

Nejasne poruke i službeni odgovor

U snimku objavljenom pre dva dana Boni je govorila o tome kako pokušava bolje da se organizuje jer će „postati mama“. „Dakle, ovo je prvi korak ka tome da postanete mama. Morate biti organizovani. Nadam se da ste jako, jako ponosni na mene“, rekla je.

1/11 Vidi galeriju Boni Blu Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Međutim, ranije ovog meseca na pitanje da li je zaista trudna sama je u komentarima odgovorila: „Navodno je to samo PR trik“. Uprkos tome, mnogi su i dalje sumnjičavi. „I dalje imam osećaj da je ovo samo navlakuša za bes“, napisao je jedan pratilac, dok je drugi dodao: „Verovatno je to još jedan od njenih trikova, lol“.

Na upit portala Fabulous Online o optužbama za lažni stomak Boni je odgovorila:

„Sigurna sam da mnoge trudnice poput mene vole da nose duže majice i kupaće kostime tokom trudnoće. Stomaci dolaze u različitim oblicima i veličinama, a i boja kože na stomaku može da se promeni.“

(Kurir.rs/Index.hr)