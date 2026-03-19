Na svadbama i proslavama često smo svedoci neverovatnih i neočekivanih postupaka od strane gostiju, ali gest jednog mladoženje zgrozio je čitav svet. Naime, mladoženja je uzeo prvi zalogaj svadbene torte i umesto svojoj izabranici, okrenuo se i dao ga svojoj majci. Nevesta koja se pripremala da proba desert, nije mogla da sakrije razočaranje dok ju je njen muž bez pardona ponizio.

Očaj na njenom licu, dok njena svekrva nije imala bilo šta protiv postupka svog sina. I da stvari budu još gore, on je nakon toga predao tanjir da se odnese, a mladu nije ni ponudio tortom, što je mnoge šokiralo ali i iznerviralo.

Mnogobrojni korisnici društvenih mreža iskoristili su priliku da podele svoje nezadovoljstvo zbog ovakvog ponašanja.

"Zašto bi joj to uradio za njen najveći dan? Znamo da voli svoju mamu, ali to ne znači da ljubav koju ima prema svojoj majci se smanjuje ako voli svoju ženu. Tako je tužno što je razočarana", "Mamin sin. Nije se mamom oženio", "U redu je što poštuje majku, ali da ovako izostavi ženu..."

