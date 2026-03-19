Slušaj vest

Jedan otac je na društvenim mrežama podelio neobičan crtež svoje petogodišnje ćerke koji je zabrinuo njenu učiteljicu i pokrenuo veliku raspravu na internetu. Naime, crtež prikazuje porodičnu scenu na krovu kuće, ali sa jednim bizarnim detaljem - nasmejanim ocem koji pada sa krova dok ga ostatak porodice tužno posmatra.

Zabrinjavajući poziv iz škole

Majk Zazara i njegova supruga Medi roditelji su troje dece: osmogodišnje Bele i petogodišnjaka Orlija i Čejsa. Upravo je Orlijev kreativni talenat nedavno proslavio porodicu, nakon što je Zazara odlučio da reaguje na poziv iz škole. U videu objavljenom na svom Instagram profilu, Zazara je ispričao kako ga je nazvala Orlijeva učiteljica i obavestila ga da je devojčica nacrtala "uznemirujući crtež" svoje porodice. Zatim je pokazao sporni rad, na kojem su članovi porodice nacrtani kao jednostavne figure koje stoje na krovu kuće.

"Kao što vidite, moja supruga i troje dece su na krovu", rekao je Zazara pre nego što je prasnuo u smeh pokazujući gde se on nalazi na crtežu. Njegov lik pada ili skače sa krova, a dok ostatak porodice ima tužne izraze lica, on se veselo smeška dok leti prema tlu.

"Jasno je da umirem"

Još uvek se smejući, Zazara je istakao kako se čini kao "da ga guraju ili bacaju, još nismo sigurni, nije baš jasno."

"Ne znam šta se dešava, ali jedino pitanje koje imam jeste zašto je moja porodica tužna, a ja se jedini smešim dok me bacaju i dok se strmoglavljujem u smrt", rekao je, dodavši kako je "jasno da umire".

Internet pokušava da odgonetne crtež

Uz video je napisao da "ne može da veruje" šta vidi te je u opisu upitao: "Da li je još nečije dete nacrtalo nešto ovako? Da li sam bezbedan?" Snimak je izazvao brojne reakcije i prikupio više od 25.000 lajkova, a u komentarima su mnogi pokušali da protumače Orlijevo umetničko delo.

Učiteljica pozvala oca u školu zbog crteža njegove ćerke

Jedan korisnik je sugerisao: "Možda dete misli da je njen tata Supermen pa mu maše dok on odlazi da izvede nešto hrabro?", "Pokušavala je da te spase, a ne da te gurne", pretpostavio je drugi, dok se treći našalio: "Barem su tužni zbog odluke da te bace." Jedan komentator mu je savetovao: "Klonite se krova neko vreme. Možda je vidovita". Ipak, jedno tumačenje je Zazara posebno pohvalio.

"Ujutro odlaziš na posao i opraštaš se od njih, a oni su tužni što ideš. Položaj likova unutar kuće nije bitan. Oni su u kući, a ti napuštaš kuću", objasnio je jedan od pratilaca.

