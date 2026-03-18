Više od godinu dana prošlo je otkako je čuveni uzvik „Montolja, molim te!“ postao internet senzacija i jedan od najprepoznatljivijih trenutaka iz rijaliti programa. Publika i dalje pamti scenu u kojoj je takmičar Hoze Karlos Montolja u potpunom šoku gledao snimak svoje devojke dok ga vara, a zatim burno reagovao pred kamerama.

Reč je, naravno, o španskoj emisiji „La Isla de las Tentaciones“, nastaloj po uzoru na američki format „Temptation Island“. Suština programa je jednostavna, ali eksplozivna — parovi dolaze na tropsko ostrvo, razdvajaju se i potom borave u kućama sa nepoznatim muškarcima i ženama koji pokušavaju da ih zavedu i testiraju njihovu vernost.

Gilbert u šoku gleda snimak devojke u španskom rijalitiju „La Isla de las Tentaciones Foto: printscreen/x/dylxnrld

Novi snimak iz emisije ponovo je zapalio društvene mreže

Iako se originalni Montoljin trenutak i dalje prepričava, nova sezona donela je još jednu scenu koja je munjevito postala viralna. Ovoga puta pažnju javnosti privukao je takmičar po imenu Gilbert, čija je reakcija mnoge podsetila na čuveni haos koji je ranije obeležio emisiju.

Za razliku od Montolje, koji je vikao, plakao i u očaju navlačio šorc, Gilbert je reagovao potpuno drugačije. Dok je, okružen ostalim takmičarima, gledao snimak svoje devojke Klaudije kako se ljubi sa drugim muškarcem u bazenu, ostao je potpuno nem.

Nije izgovorio ni reč. Samo je prišao tabletu na kojem se prikazivao snimak i u tišini gledao do kraja.

Uzeo tablet i bacio ga, pa potrčao ka drugoj kući

Kada se snimak završio, Gilbert je uzeo tablet, zatvorio ga u futrolu i bacio iza sebe prema plaži. Odmah zatim potrčao je ka drugoj kući na ostrvu, očigledno s namerom da se suoči sa Klaudijom.

Ubrzo je usledila burna svađa na španskom, tokom koje se iz njegovog glasa jasno čulo koliko je povređen. Sa druge strane, Klaudiju su morali da zadržavaju i fizički sprečavaju da dođe do njega.

Video se neverovatnom brzinom proširio mrežama i za samo nekoliko sati skupio milione pregleda. Uz jedan od najdeljenijih snimaka stajao je i opis:

„Umirem, upravo sam video da su u španskoj verziji Temptation Islanda našli novog Montolju!“

Komentari na mrežama nasmejali su mnoge

Kao i u slučaju originalnog snimka, ni ovde nisu izostale brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Ljudi su komentarisali gotovo svaki detalj — od Gilbertovog ukočenog pogleda, preko izraza lica voditeljke, pa do reakcije produkcije.

„Nikad neću razumeti zašto ljudi idu u ovakve emisije dok su u vezi. Ako želiš da učvrstiš vezu, ovo definitivno nije mesto za to.“

„Tip u crnom ima neverovatnu kondiciju. Brzina kojom ga je sustigao.“

Video: Žena se udala za kuma na svom venčanju