Oni koji sanjaju o tome da postanu milioneri verovatno misle da će njihov posao biti završen čim vide sedmocifreni iznos na svom bankovnom računu, ali Majk Blek je odlučio da se vrati na sam početak nakon što je dostigao taj cilj. Ovaj biznismen zamenio je svoj luksuzni život spavanjem na klupama u parku u okviru društvenog eksperimenta koji je nazvao "Million Dollar Comeback". U sklopu projekta, ispraznio je svoj bankovni račun, odrekao se automobila i napustio svoj dom.

Možda vam sve ovo zvuči bizarno, ali Majk je imao metodu u svom ludilu. Svoju prvu kompaniju osnovao je sa 16 godina i priznaje da je kao preduzetnik iskusio mnogo neuspeha, ali je žarko želeo da dokaže ljudima da se uz malo truda može stići od nule do nečega.

Tako je u julu 2020. godine ostavio svu svoju materijalnu imovinu i počeo da dokumentuje svoj "Million Dollar Comeback" na Jutjubu – sa ciljem da pokaže da može da zaradi milion dolara za 12 meseci, čak i kao beskućnik.

"Poznavao sam mnogo ljudi koji su izgubili sve tokom pandemije i postali su veoma depresivni. Čak sam imao prijatelja koji je preko noći izgubio posao vredan 10 miliona dolara", objasnio je Majk u jednom video-snimku.

Zašto je to uradio?

Magnat u oblasti razvoja softvera, koji vodi firmu Told medija, poručio je gledaocima da želi da inspiriše svakoga ko počinje iznova i pruži što više korisnih informacija, naoružan samo mobilnim telefonom i jednim kompletom odeće.

Postavio je i prilično stroga pravila: objasnio je da se neće oslanjati na svoje poslovne veze niti na bilo koji od svojih resursa, pa čak i da će se tokom trajanja eksperimenta potpuno odseći od svojih najmilijih. Pored toga, isključio je mogućnost pokretanja nove firme za razvoj softvera kako ne bi imao nepoštenu prednost.

Majk se borio kroz teških prvih nekoliko dana – spavajući na ulici i boreći se sa glađu, ali sreća je počela da mu se osmehuje kada je objavio oglas na Krejgslistu. Objasnio je da traži mesto gde bi mogao besplatno da prespava u zamenu za rad, a kasnije je stupio u kontakt sa strancem koji mu je ponudio da boravi u njegovom kombiju.

To je omogućilo Majku da zaista počne da radi na svom povratku. Došao je na ideju da prodaje nameštaj koji je pronalazio na Krejgslistu uz profit, dok je u slobodno vreme obavljao povremene poslove poput telemarketinga i dostave.

"Jedna od najboljih stvari za prodaju su stolovi. Počeo bih tako što bih uzimao oglase iz besplatne sekcije na Krejgslistu, postavljao ih na Fejsbuk marketplejs i prodavao ih uz zaradu. Delovao sam kao posrednik, rešavajući svu logistiku između kupca i prodavca," objasnio je preduzetnik u drugom snimku na Jutjubu.

Napredak projekta

Drugog dana, Blek je ostvario profit od 250 dolara i uštedeo svaki cent, hraneći se pasuljem i običnim špagetama. Do petog dana uštedeo je dovoljno novca da kupi sebi kompjuter, a tokom narednih par nedelja uspeo je da obezbedi i sopstveni kancelarijski prostor.

Majk je takođe pronašao stan za iznajmljivanje i ozbiljno se posvetio misiji, kreirajući brend kafe koji je prihode donirao prihvatilištima za životinje.

"Pogledajte gde smo sada. Ne zarađujemo milione dolara, ali pogledajte ovo – potencijalno ću živeti u vili bez plaćanja kirije. Razgovaram sa velikim tehnološkim kompanijama i nudim im vođenje društvenih mreža. Pokrećem brend kafe, imam čoveka za kafu u Ostinu. Sve ide u dobrom smeru. Pre tri meseca sam bio beskućnik," ushićeno je govorio u još jednom ažuriranju.

Majk je pravio ozbiljne poteze u poslovnom svetu i bio je na dobrom putu ka svom cilju od milion dolara, ali je, nažalost, tokom projekta pretrpeo niz udaraca. Njegovom ocu je dijagnostikovan četvrti stadijum raka, ali je Majk znao da bi otac želeo da on nastavi.

Tako je i uradio, ali se ubrzo suočio sa ozbiljnim sopstvenim zdravstvenim problemima – uključujući dve autoimune bolesti i tumor na kuku – što mu je nanelo nesnosne bolove.

Rezultati i kraj eksperimenta

Jutjuber je bio spreman da odustane, sve dok se sudbina nije umešala – javio mu se stranac sa porukom da ga je upravo ovaj projekat sprečio da sebi oduzme život. Majk je nastavio dalje, uvodeći pretplatnički model za svoj rastući biznis i angažujući oglašavanje.

Ipak, dva meseca pre planiranog kraja, doneo je odluku da prevremeno prekine projekat jer je ambiciozni izazov uzeo preveliki danak njegovom zdravlju. Obraćajući se pretplatnicima, Majk je priznao da mu se zdravstveno stanje pogoršalo do te mere da mora da počne da brine o sebi. Otkrio je da boluje od dve autoimune bolesti koje napadaju njegove zglobove i uzrokuju hronični umor.

"Mnogo toga što mi je postalo jasno jeste ono što je zaista važno – zdravlje i zahvalnost", rekao je, priznajući da je zanemarivao bol zbog projekta.

Na kraju, Majk je zaradio ukupno 65.000 dolara, što je i dalje neverovatan podvig za tako kratko vreme, naročito uz gomilu ličnih problema. Iako nije dostigao milion, dokazao je svoju poentu i ostao ponosan na sebe.

"Uvek treba da se setimo da pomognemo onima u nevolji, jer to može biti upravo ona prilika koja im je potrebna", zaključio je Majk.

