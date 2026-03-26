Pokušaj jednog supruga da započne ugodan razgovor na svadbenoj večeri pretvorio se u raspravu o iskrenosti, privlačnosti i komunikaciji u vezi. Muškarac je na Reditu ispričao kako je pohvalio prijateljice svoje supruge, smatrajući to bezazlenim komplimentom, ali situacija je ubrzo eskalirala, prenosi Njuzvik.

Autor objave, koji na Reditu koristi ime Bredoverlord, opisao je kako je na venčanju prišao supruzi i njenim prijateljicama.

"Vau, dame, stvarno ste se sredile", prisetio se svojih reči, dodavši da se i njegova supruga složila da izgledaju neverovatno. Međutim, atmosfera se promenila čim je par seo za svoj sto. Supruga je počela da ga ispituje šta je zapravo hteo da kaže.

Supruga se iznervirala jer je muž pohvalio njene prijateljice Foto: Printscreen/Reddit/BreadOverlord

Prema njegovoj objavi, pitala ga je izgledaju li njene prijateljice bolje od nje, što je on negirao. Zatim ga je direktno pitala smatra li ih privlačnim. Odgovorio je oprezno, rekavši samo da su se lepo obukle. Njena reakcija, koju je opisao kao nezadovoljno „hmm“, ostavila ga je u nedoumici da li je trebalo da odgovori drugačije.

Saveti korisnika Redita

Objava je izazvala brojne komentare, a mnogi su se i našalili na račun situacije.

"Zapamtite, svi razgovori sa suprugom snimaju se u svrhu kontrole kvaliteta i obuke. Biće i test", napisao je jedan korisnik. Drugi je ponudio direktan savet kako je trebalo da odgovori: "Tvoje su prijateljice lepe, ali nijedna ne može da se poredi sa tobom."

Jedna komentatorka ponudila je žensku perspektivu: "Kao žena, mislim da je prilično glupo verovati da partner nikada neće smatrati nekog drugog privlačnim. Mislim, budi iskrena, želiš da mi kažeš da tebi nikada nijedan drugi muškarac nije privlačan?" napisala je.

Različiti pristupi komunikaciji

Stručna literatura o vezama ukazuje na to da muškarci i žene često različito pristupaju ovakvim razgovorima. U članku za Femilitudej, Kent Larson navodi da partnerova pitanja često imaju emocionalnu pozadinu koja nadilazi njihovo doslovno značenje.

"Mozgovi muškaraca i žena, iako slični na mnogo načina, razlikuju se više nego što je većina naučnika ikada mislila“, navodi se u citatu dr Lerija Kehila. Larson dodaje da pitanje poput - "Kako ti je prošao dan?" često služi kao poziv na razgovor, a ne samo kao traženje kratkog i činjeničnog odgovora.

Komunikacija kao temelj veze

Razgovor opisan u objavi dobro pokazuje upravo taj komunikacijski jaz. Suprugov činjeničan odgovor bio je usmeren na doslovno značenje pitanja, dok je reakcija njegove supruge sugerisala da je možda tražila emocionalnu potvrdu i osećaj sigurnosti.

Istraživanja o komunikaciji podržavaju takvo tumačenje. Prema Institutu Gotman, efikasna komunikacija je temelj zdrave veze, pri čemu se naglasak stavlja na razumevanje izgovorenih, ali i neizgovorenih poruka. U Institutu ističu da se partneri koji obraćaju pažnju na ton, nameru i emocionalni kontekst razgovora češće osećaju shvaćeno i povezano.

