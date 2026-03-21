Otkako su objavljeni brojni Epstajnovi spisi Ministarstva pravosuđa u SAD, po internetu kruže videi, većinom napravljeni veštačkom inteligencijom, u kojima su ljudi ubeđeni da je osuđeni seksualni prestupnik, Džefri Epstajn, zapravo živ. "Snimljen" je na nekoliko mesta, ali jedan video bio je stvaran i postao je viralan kada su muškarca snimili dok vozi i bili ubeđeni da je u pitanju Epstajn. On se sada oglasio.

Muškarac iz Floride, koji je postao viralan zbog svoje neverovatne sličnosti s pokojnim Epstajnom, progovorio je o svemu i osvrnuo se na to da je preko noći postao viralan. Video koji je nedavno objavljen prikazuje je muškarca s naopako okrenutim kačketom kako vozi auto-putem Floride u kabrioletu sa spuštenim krovom. Čovek koji je snimio video rekao je: "Epstajn je živ. Epstajn je živ!"

Uprzo potom se javio i Epstajnov dvojnik svima dok je vozio: "Zdravo svima, ovde Palm Bič Pit. A moj video je postao viralan jer me neki tip nasumično snimio dok sam vozio auto-putem I-95, a da ja nisam znao. I sledeće čega se sećam je da sam viralna senzacija. telefon mi je bio odložen oko četiri sata i nisam znao da mi telefon eksplodira zbog svih ovih komentara iz tog videa. Dakle, dobio je puno pažnje. Prilično je ludo. Hvala."

"Dakle, niste Džefri Epstajn?" upitao je muškarac iza kamere. "Nisam Džefri Epstajn", odgovorio je. "Ja sam Palm Bič Pit."

Potom je gostovao i u podkastu, gde je oduševljeno objasnio kako je išao na tenis kada ga je neko snimio. Kasnije je, kaže, shvatio da svi pričaju o njemu, a kada je išao u restoran, ljudi su počeli da ga pitaju za sliku i ispituju: "Jeste li vi onaj viralni dvojnik Džefrija Epstajna?" Izgleda kako pet minuta slave ovom "Palm Bič Pitu" i nije toliko zasmetalo.

Međutim, društvene mreže brzo bile preplavljene komentarima ispod njegovog videa: "To je baš ono što bi Džefri rekao", "Obožavam što je ovaj čovek stvarno odgovorio na glasine", "Izgledati kao Epstajn je već grubo, ali i zvučati kao on?", "Ne znam, ja ti ne verujem"...

Podsetimo, Epstajn je umro u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu 2019. godine, u onome što vlasti tvrde da je bilo samoubistvo. Prošle godine Kongres je doneo zakon kojim se nalaže Ministarstvu pravosuđa da objavi sve dosijee o Epstajnu, a samo imena žrtava su redigovana.

Video: Iz paklenog fajla Džefrija Epstajna pokrenut novi rat