Slušaj vest

Ponekad je dovoljan samo jedan kratak snimak da izazove burne reakcije i podeli svetsku javnost. Ono što je započelo kao prikaz rutinske vežbe, ubrzo se transformisalo u globalnu debatu o granicama ponašanja i nerealnim očekivanjima u javnim prostorima poput teretana.

U centru pažnje našla se Danica Kenedi, britanska fitnes influenserka i instruktorka pravilnog disanja sa adresom u Čanguu. Ona je na Tik-toku objavila video na kojem izvodi specifično istezanje prstiju na nogama. Uz snimak je dodala opis: "Ono kad samo pokušavaš da otvoriš nožne prste, ali momci iz teretane su zbunjeni."

Iako su trojica muškaraca u pozadini samo nakratko bacila pogled i nastavila sa svojim vežbama, influenserki je očigledno zasmetalo to što joj nisu posvetili više pažnje.

Optužbe za "namerno ignorisanje"

Umesto da zaključi kako su vežbači prosto bili fokusirani na svoje treninge, Danica je u komentarima tvrdila da je njihova nezainteresovanost bila isplanirana. Na opasku jednog korisnika da je niko zapravo ne gleda, ona je uzvratila: "Upravo o tome pričam. Previše se trude da ne gledaju. Osećala sam se neprijatno."

Kasnije je otišla korak dalje, poručivši pratiocima da želi da napusti Čangu jer su muškarci tamo, prema njenim rečima, "baš zlobni".

Oštre kritike i odgovor prozvanog trenera

Snimak je postao viralan, ali je naišao na osudu poznatih kreatora sadržaja. Džoi Svol, Amerikanac poznat po borbi protiv toksičnog ponašanja u teretanama, nazvao je njen postupak "apsolutno smešnim". Prema njegovom mišljenju, influenserka je bila uvređena jer niko nije bio impresioniran njenom vežbom onoliko koliko je ona smatrala da treba.

Ubrzo se oglasio i jedan od muškaraca sa snimka, australijski trener kalistenike Met Batervort. On je priznao da ga je prilično iznenadilo što se našao u ovakvom kontekstu.

"Prvo sam pomislio da sam se samo našao u nečijem videu. A onda sam pročitao opis i shvatio da me proziva. Bilo je zaista čudno", objasnio je Batervort, naglasivši da je bio potpuno posvećen svom treningu i da mu nije bila namera da bilo koga učini nespokojnim.

Problem "izmišljenih drama" na društvenim mrežama

Batervort se osvrnuo i na širi fenomen kreiranja lažnih sukoba radi pregleda. On smatra da je danas ogroman problem to što ljudi svesno plasiraju neistine kako bi napravili viralnu priču, čime podstiču nepotrebne tenzije. Kao neko ko se i sam bavi snimanjem, istakao je važnost bazične kulture: "Ako snimam i vidim ljude u pozadini, prišao bih im i pitao da li im to odgovara. Mora se imati obzira prema drugima."

Nakon talasa negativnih kritika, Danica Kenedi je na kraju odlučila da ukloni sporni video sa svog profila. Ovaj incident je još jednom pokrenuo pitanje o tome gde prestaje lični doživljaj, a počinje manipulacija stvarnošću zarad popularnosti na internetu.

