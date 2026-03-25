Poruka kojom je jedan muškarac odgovorio na raskid veze postala je hit na društvenim mrežama nakon što je Džes Nadžent iz Kvinslenda na internetu podelila šta joj je poslao muškarac sa kojim se viđala. Agentica za nekretnine iz Brizbejna poslala je poruku muškarcu sa kojim je bila u, kako je opisala, neobaveznom odnosu, objasnivši da želi da prekine kontakt kako bi sačuvala mir, ali njen odgovor ju je toliko zaprepastio da je odlučila da ga objavi.

Poruka o prekidu

Snimak ekrana razgovora brzo se proširio društvenim mrežama, prikupivši milione pregleda i izazvavši lavinu ljutitih, ali i duhovitih reakcija hiljada korisnika. Nadžent je prva poslala poruku: "Shvatila sam da mi ne možeš dati poštovanje koje zaslužujem, što me zaista, zaista rastužuje. Znam da misliš da dramatizujem ili šta već, ali neću u svom životu držati ljude zbog kojih se stalno osećam beznačajno."

"Mislio sam da mogu da žongliram sa četiri cure"

Muškarac je priznao da joj nije davao prednost jer se istovremeno viđao sa još tri žene.

"U redu, izvini. Mislio sam da mogu da žongliram sa četiri cure, ali jednostavno sam prezauzet, a i ti živiš u Brizbejnu, što je nezgodno", napisao je a zatim je okrutno uporedio vreme provedeno sa njom i sa drugim ženama, te nju okrivio za raskid.

"Iskreno, druge cure jednostavno su bile bolje od tebe. Svaka čast što si postavila neke standarde, volim da vidim kad moje cure napreduju. Sve najbolje, ljubavi", zaključio je.

Viralna senzacija

Zapanjena odgovorom, Nadžent je podelila snimke ekrana na Tik-toku uz jednostavan opis: "U šoku sam." Video je ubrzo postao viralan, sa gotovo 13 miliona pregleda i više od 12.000 komentara korisnika koji su reagovali sa nevericom.

"Ajme, prekid se pretvorio u godišnji razgovor za posao", "Deo o tome da su druge bile ispred tebe progonio bi me do kraja života", "Frajer je poručio: "Nisu problem ni ja ni ostale tri, problem si ti", neki su od komentara.

Identitet muškarca ostaje tajna

Iako je isprva bila zapanjena, Nadžent je kasnije počela u svemu tome da vidi i nešto smešno, pa je odgovorila na nekoliko komentara. Usred lavine reakcija, stotine komentatora postavile su isto pitanje o tajanstvenom muškarcu koji je samouvereno priznao da se viđa sa četiri žene istovremeno.

"Molim te, moram da znam kako izgleda", "Očajnički želim da znam kako taj muškarac izgleda", pisale su žene. Međutim, Nadžent do sada nije otkrila njegov identitet. Neki su se pitali zašto je uopšte podelila razgovor. Jedna korisnica je rekla: "Da sam ja bila na tvom mestu, tu poruku bi videli samo on, ja i Bog." No, Nadžent je odgovorila kako je htela da ceo svet ovo doživi sa njom.

