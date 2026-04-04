Jedna striptizeta iz San Dijega izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je u emotivnom TikTok videu ispričala da joj mladi američki vojnici, dok troše novac u striptiz klubovima, navodno otkrivaju detalje o predstojećim raspoređivanjima. Reč je o influenserki i plesačici Čarm Dejz, koja na mrežama ima stotine hiljada pratilaca i koja tvrdi da je poslednjih dana primećivala isti obrazac ponašanja kod pripadnika vojske koji dolaze iz obližnjih baza.

„Dolaze i troše sav svoj novac“

U videu koji se brzo proširio internetom, Čarm Dejz je rekla:

„Nešto što sam u poslednje vreme primetila jeste da svi ti vojni momci dolaze i troše sav svoj novac.“

Potom je dodala:

„Nekako su depresivni… Kao, ‘Da, zabavićemo se’, ali vidi se da nešto nije u redu. A onda kažu: ‘Sledeće nedelje idemo na raspoređivanje.’“

Prema njenim navodima, mnogi od tih mladića delovali su veoma mlado, toliko da ih je opisala kao „fetuse“, želeći da naglasi koliko su joj izgledali mladi i ranjivi.

Emotivna reakcija zbog mladih vojnika

Plesačica je u objavi naglasila da su mnogi od njih tihi, pristojni i ljubazni, zbog čega joj je cela situacija bila još teža.

„Mnogi od njih su zaista ljubazni, i kada vidite te, ono, mlade momke… kako dolaze, pa plešete sa njima, a onda kažete ‘ćao’, to me stvarno čini emotivnom.“

Na kraju je kratko poručila:

„Baš je jezivo.“

Snimak otvorio pitanje vojne bezbednosti

Nakon što je video postao viralan, usledile su brojne reakcije. Deo publike u tome je video potresan prikaz emocionalnog stanja mladih vojnika pred odlazak na teren, dok su drugi odmah upozorili na ozbiljan problem operativne bezbednosti.

Posebnu pažnju privukla je reakcija marinskog oficira i influensera Kejgana Danlapa, koji je na mreži X poručio:

„PSA: Nemojte da govorite zabavljačici za odrasle da idete na raspoređivanje.“

Zatim je dodao:

„Morate da podsetite svoje ljude: ne pričajte svom berberinu kada idete na raspoređivanje. Ne pričajte zabavljačici za odrasle o raspoređivanju, niti kada odlazite, niti šta radite, niti datume, vremena i lokacije.“

I zaključio:

„Jer oni to ne znaju bolje, pa će onda objaviti TikTok video o tome.“

