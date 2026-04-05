Lizi Džejd Grambridž viša je punih 18 centimetara od svog dečka i privlači poglede gde god da krene. Njena visina od 193 cm ne privlači samo poglede radoznalih stranaca, već i surove komentare, jer mnogi misle da je Lizi zapravo muškarac. Ali ovu kreatorku sadržaja to nimalo ne dotiče, jer njen dečko Oli Koca (29), visok 175 cm, vrlo dobro zna da je ona prava žena.

Lizi (31) potpuno zasenjuje prodajnog predstavnika Olija, a kada obuje štikle, dostiže visinu od skoro 213 cm. Daleko od toga da ga to odbija, Oli kaže da je Lizina visina za njega čist afrodizijak i, uprkos upadljivoj razlici, par insistira na tome da su kao i svi drugi.

„Živimo prilično normalan život, ali jedna stvar koja uvek skreće pažnju je razlika u visini“, kaže Lizi iz Kornvola. „Kada uđemo u prostoriju, ljudi to odmah primete, naročito zato što skoro uvek nosim štikle. Razlika u visini je bila prva stvar koju smo primetili, ali nikada nam nije predstavljala problem. Naprotiv, to našu vezu čini jedinstvenom.“

Umesto da bude zastrašen, Lizi kaže da Oli to u potpunosti prihvata i nikada je nije zamolio da se odrekne visokih potpetica. „Oduvek je bio veoma samouveren. Štaviše, štikle čine tu razliku još zabavnijom i na neki način nas uzbuđuju. To stvara razigran i dinamičan kontrast među nama“, dodaje ona. „Visoka sam 193 cm, pa se osećam dominantnije i samouverenije, dok on uživa u tom kontrastu i smatra ga seksi jer se izdvajamo od tipičnih veza.“

Lizi koja se na Instagramu u šali predstavlja kao da je visoka sedam stopa (213 cm) kaže da se ljudi često okreću za njima. „Najsmešnije je gledati ljude kako pokušavaju da shvate šta se dešava dok stojimo zajedno. Bulje u nas ili se okreću jer ne mogu da veruju koliko sam visoka. Stranci su nas čak pitali da se slikaju sa nama ili proveravali da li nosim ogromne platforme.“

Oli kaže da mu pažnja prija isto koliko i Lizi: „Lizina visina me loži jer je drugačija. Volim koliko je upečatljiva kada uđe u prostoriju, a njeno samopouzdanje je ogroman deo onoga što me privlači. Svakodnevno uživam u pažnji koju dobijamo kao par i to vidim kao pozitivnu stvar.“

Iako se par uglavnom smeje reakcijama, Lizi priznaje da neki komentari mogu biti neprijatni – naročito oni upućeni Oliju. „Ponekad ga ljudi pitaju: ’Zar ti ne smeta što je viša?’, što ume da bude glupo. Dobijam i dosta negativnih komentara od trolova na račun svoje visine. Najčešće mi pišu da sam ’previše visoka da bih bila ženstvena’, da sam ’zastrašujuća’ ili da izgledam ’muškobanjasto’. Takođe mi govore da treba da nađem nekog višeg jer ’izgledamo čudno’ ili da prestanem da nosim štikle jer je drugima zbog toga neprijatno.“

„Nažalost, nekada idu i dalje od toga trolovi dovode u pitanje moj pol i nazivaju me trans osobom pokušavajući da me uvrede, što je ne samo netačno, već i veoma bezobrazno. Upoređuju me sa ’džinom’ i kažu da se muškarci sigurno osećaju manje muževno pored mene, što uopšte nije istina.“

Lizi poručuje da je problem u muškarcima koji ne mogu da se nose sa njom: „U prošlosti sam bila sa muškarcima koji su bili opterećeni razlikom u visini. Nesigurni muškarci to ne mogu da podnesu. Ali samopouzdanje menja sve. Svakome ko se oseća nesigurno jer izlazi sa višom ženom, poručila bih ne brinite šta drugi misle. Ako vam se neko sviđa, visina ne bi trebalo da bude važna.“