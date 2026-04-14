Ujelo me je preko 200 zmija i pustio sam da mi ubrizgaju otrov: Svi me pitaju zašto i onda zaneme kad im objasnim
Čovek je šokirao svet neverovatnom pričom – dobrovoljno je dozvolio da ga ujede više od 200 otrovnih zmija, a naučnici sada veruju da bi njegovo telo moglo da pomogne u spasavanju hiljada života.
On je Tim Fride, samouki herpetolog i stručnjak za trovanja, koji se godinama svesno izlagao opasnim eksperimentima – sve sa ciljem da razvije otpornost na zmijski otrov.
Godinama je testirao sopstvene granice
Fride je počeo da eksperimentiše sa malim dozama otrova, koje je sam uzimao od zmija, postepeno povećavajući količinu da bi razvio toleranciju. Vremenom je otišao korak dalje – dozvolio je zmijama da ga direktno ujedu.
Pogledajte u galeriji kako su izgledali njegovi eksperimenti:
– U početku je bilo strašno. Ali što više to radite, to ste mirniji – rekao je u jednom intervjuu.
Međutim, cena takvih eksperimenata bila je ogromna. Nakon dva ujeda kobre, završio je u komi i proveo četiri dana na intenzivnoj nezi. Uprkos tome, nije odustajao.
Imunitet na najsmrtonosnije zmije
Zahvaljujući godinama izlaganja otrovu, razvio je otpornost na neke od najopasnijih zmija na svetu, uključujući crnu mambu,kraljevsku kobru i tigrastu zmiju.
Njegova neobična „imunološka istorija“ privukla je pažnju naučnika, koji su rezultate istraživanja objavili u prestižnom časopisu Cell.
Revolucija u razvoju antivenina
Biotehnološka kompanija Centivax analizirala je antitela iz njegove krvi i došla do velikog otkrića – moguće je stvoriti univerzalniji antivenin.
Vođa istraživanja Džejkob Glanvil naglasio je da je Fride jedinstven slučaj:
– Njegov imuni sistem je tokom godina „treniran“ na način koji nikada ranije nismo videli. Ovo bi moglo dovesti do razvoja širokog spektra, pa čak i univerzalnog, antivenina.
Novi „koktel“ antivenina stvoren je kombinovanjem dva njegova antitela i leka koji blokira toksine. U testovima na miševima pokazao je izvanredne rezultate – potpunu zaštitu od 13 vrsta zmija i delimičnu zaštitu od još šest.
Zašto je ovo otkriće toliko važno
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, između 81.000 i 137.000 ljudi godišnje umre od ujeda zmija, dok tri puta više njih ostaje sa trajnim invaliditetom ili amputacijama.
Razvoj protivotrova je skup i složen proces, jer podrazumeva ubrizgavanje otrova u velike životinje, poput konja, i prikupljanje njihovih antitela.
Zato naučnici veruju da bi Frideov slučaj mogao potpuno da promeni pristup lečenju.
Sledeći korak – testiranje na životinjama
Sledeća faza istraživanja planirana je u Australiji, gde će novi protivotrov biti testiran na psima koji su pretrpeli ujede zmija.
Kada je čuo rezultate, Fride nije skrivao svoje emocije:
– Nisam mogao da verujem. Znam da radim nešto važno za čovečanstvo i doprinosim nauci.
Iako ga zmija nije direktno ujela već nekoliko godina, kaže da mu je iskustvo promenilo život:
- Znanje da možete prevazići strah i ostati mirni – to je neverovatan osećaj.
